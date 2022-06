Sine divulga 2,9 mil vagas de emprego nesta semana em Mato Grosso

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), órgão ligado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), divulgou, nesta semana, mais de 2,9 mil vagas de trabalho. As vagas estão distribuídas em 30 municípios, onde há unidades do Sine.

O órgão também presta serviços de habilitação do seguro-desemprego e orientação para cadastro da Carteira de Trabalho digital.

Em Rondonópolis são 241 vagas de emprego, em 65 áreas diferentes. Veja a lista aqui.

Em Sinop há disponibilidade de 318 vagas de trabalho nesta semana em 87 áreas diferentes para pedreiro, consultor de vendas, caixa de supermercado, fiscal de loja, motofretista, entre outros.

Em Cuiabá e Várzea Grande são 254 oportunidades de emprego, para 95 áreas, entre elas motorista, supervisor comercial, pintor e pedreiro. Das vagas disponíveis, 37 são para pessoa com deficiência (PCD). É preciso verificar na unidade a disponibilidade de vagas, que são ofertadas diariamente e manter o cadastro atualizado.

Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines, localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga, do CPA I e do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, é de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já no Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping, o horário de funcionamento vai de 10h às 18h.

Confira as demais vagas no anexo abaixo.