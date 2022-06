Sispmur convoca assembleia geral, com todas as categorias do município para terça-feira (14)

A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) lançou edital de convocação para assembleia geral para todos os servidores públicos municipais de Rondonópolis, que será realizada na próxima terça-feira (14), às 13h30, clube social da entidade.

Na reunião todos os pontos de negociações entre os trabalhadores municipais com o executivo serão discutidos com os presentes. “Até o momento tivemos duas reuniões oficiais com a Prefeitura. A gestão municipal optou por iniciar as tratativas pela educação. Temos uma proposta do executivo que vende sonhos e temos a nossa contra proposta que reflete a realidade. Vamos apresentar um balanço com riquezas de detalhes e socializar com a categoria”, explica Geane Lina Teles, presidente do Sispmur.

Além da educação, as Comissões do Instrumental e Saúde também apresentarão um balanço das reuniões internas e externas que já foram realizadas, como também vão ouvir novas sugestões das classes. “Na próxima segunda teremos reunião do Instrumental e Saúde com a Prefeitura. Essas comissões vão apresentar as pretensões do poder público com as categorias e ouvir a opinião do servidor. Estamos afunilando nas negociações é muito importante a presença de todos”, frisa Geane.

Outro ponto que será debatido com os trabalhadores são deliberações futuras. Os servidores estão em estado de greve desde o início de maio. Na última semana uma comissão de greve foi criada e caso seja a vontade da maioria, uma greve geral pode acontecer a qualquer momento.