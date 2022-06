Sobe para 53 o número de imigrantes mortos após ficarem trancados em caminhão

O número de imigrantes mortos após terem sido expostos a altas temperaturas dentro de um caminhão abarrotado, em San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos, subiu para 53 nesta quarta-feira (29), de acordo com fontes oficiais.

O escritório forense do condado de Bexar, que abrange a cidade de San Francisco, confirmou a elevação no balanço do número de vítimas e que 40 dos mortos são homens.

Segundo a mesma fonte, 37 corpos já tiveram o processo de identificação concluído.

As autoridades do condado de Bexar estão trabalhando com os consulados do México, Honduras, Guatemala e El Salvador, para identificar os demais mortos.

O chefe do Departamento de Bombeiros de San Antonio, Charles Hood, afirmou, em entrevista coletiva, que foram encontradas “pilhas de corpos” em um caminhão, na madrugada de segunda-feira.

Francisco Garduño, comissário do Instituto Nacional de Migração do México, afirmou hoje que o veículo passou pelos pontos de controle migratórios americanos, o que foi registrado pelas câmeras de segurança na cidade de Encinal, também no Texas, às 14h50 locais.

Isso significaria que os imigrantes ficaram várias horas dentro do caminhão até a madrugada. No baú, segundo Hood, eles teriam ficado expostos à temperatura de 38 graus.

No momento em que o veículo foi parado, havia 46 corpos no seu interior. As demais vítimas morreram após terem sido hospitalizadas.

Três pessoas foram detidas até o momento por relação com o caso, sendo duas delas de nacionalidade mexicana.

Todos os presos tinham domicílio no mesmo estado em que estava registrado o caminhão, no México.