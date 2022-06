Superstição | conheça 4 plantas que prometem atrair dinheiro

Que as plantas têm muitos benefícios, nós já sabemos – principalmente quando se trata de melhorar a qualidade do ar, trazer mais umidade e dar um “tchan” na decoração. No entanto, uma coisa que você talvez não saiba, é que elas podem dar uma “ajudinha” no setor de finanças – bom, pelo menos é isso o que pessoas supersticiosas acreditam.

Sobre o tema, compartilho, abaixo, 4 plantas que prometem atrair dinheiro. Confira!

Dólar

Sim, o nome dessa planta já diz tudo! E a crença de que ela atrai dinheiro está estritamente relacionada a isso. Simples de ser cultivada na varanda ou no terraço, a dólar gosta de meia sombra e solo levemente úmido. Suas adubações devem ser anuais.

Jade

Devido a cor e ao formato de suas folhas, esta espécie foi batizada de Jade. Seu cultivo é bastante simples, uma vez que ela gosta de muito sol e pouca água. Além disso, ela não exige podas e a adubação deve ser feita com adubo do tipo NPK específico para a espécie.

Trevo-de-quatro-folhas

O trevo de quatro folhas é conhecido especialmente por ser uma planta responsável por trazer a sorte a quem encontra. Por isso, uma mutação genética fez com que o trevo, geralmente de três folhas, tenha quatro, trazendo sempre muita sorte a quem a tem. No que diz respeito aos cuidados, gosta de sol direto e solo úmido.

Flor-da-fortuna

Também conhecida como Kalanchoe, ou Kalandiva (com pétalas dobradas), acredita-se que esta espécie atrai dinheiro e pode equilibrar a energia do ambiente. Ela deve ser cultivada na sombra, além de gostar muito de solo leve e bem drenado. Sua poda pode ser feita dois meses antes da floração.