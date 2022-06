Suspeito confessa assassinato no Amazonas e indica local onde corpos estariam

Um dos pescadores detidos pela Polícia Federal no Amazonas confessou aos policiais ter matado o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira — desaparecidos desde o dia 5 na região do Vale do Javari —, esquartejado seus corpos e ateado fogo neles. Osoney da Costa e Amarildo dos Santos estão presos e foram vistos por testemunhas perseguindo a lancha dos profissionais.

De acordo com informações obtidas pelo R7, um dos suspeitos informou o local em que os corpos foram incendiados e abandonados. Equipes da Polícia Federal foram até a região, nesta quarta-feira (15), para tentar confirmar a informação.

A Polícia Federal levou um dos suspeitos ao local onde são realizadas as buscas. No começo da tarde, o pescador entrou em uma lancha com as equipes de investigação e seguiu para o local onde os corpos teriam sido deixados. Encapuzado, ele foi colocado na parte da frente da embarcação para indicar o caminho.

Além das buscas, a PF analisa o material orgânico encontrado em um rio da região e o compara com amostras de DNA entregues pela família dos desaparecidos. Entre o material analisado está um estômago humano.

Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira desapareceram quando realizavam entrevistas para a produção de um livro e reportagens sobre invasões nas terras indígenas da região. Eles partiram rumo à cidade de Atalaia do Norte, mas não chegaram ao destino.