Suspeito de estupro de vulnerável é preso com fuzil e munições

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (29), suspeito pelos crimes de estupro de vulnerável, ameaça e disparo de arma de fogo. Com o indivíduo os policiais apreenderam um fuzil calibre .22 e 136 munições do mesmo calibre.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a guarnição recebeu uma denúncia informando o endereço do suspeito. O homem foi localizado, juntamente com o armamento e as munições.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil.

Os detalhes sobre o crime de estupro não foram repassados.

O caso segue sendo investigado.