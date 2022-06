Suspeito invade comércio e foge levando moto e dinheiro

Um estabelecimento comercial foi invadido e roubado na madrugada desta segunda-feira (13), no Bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis (MT). A PM recuperou uma moto roubada.

A funcionária do comércio disse que o suspeito chegou no local simulando estar armado. O indivíduo fugiu levando cerca de R$ 200 do caixa e uma moto YBR que era de uma das funcionárias.

Após rondas a guarnição encontrou o suspeito que fugiu e abandonou a moto.

O veículo foi entregue para a vítima.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência n° 2022.158174.