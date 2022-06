Suspeito invade estabelecimento e foge levando bicicleta e dinheiro

Um estabelecimento comercial foi invadido e roubado nesta segunda-feira (13), em Rondonópolis (MT). O suspeito fugiu levando uma bicicleta aro 26 de cor branca, R$ 250,00 em dinheiro e um aparelho celular.

De acordo com informações, o suspeito chegou no local a pé, trajando um short jeans, camiseta manga longa de cor verde, boné, chinelo e mochila.

O indivíduo caminhou pela loja e mediante ameaça e com a mão na cintura determinou que a vítima entregasse a chave do cadeado da bicicleta que estava do lado de fora. O suspeito também subtraiu o dinheiro do caixa e o celular da empresa.

Após a ação o suspeito fugiu.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez rondas na tentativa de localizar o indivíduo, mas sem êxito.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência n° 2022.159412.