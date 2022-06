Suspeitos de aplicar golpes usando caixas eletrônicos em vários estados

Policiais civis da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) prenderam no sábado (11), em Cuiabá, dois homens que vinham cometendo golpes em vários estados do País. Os suspeitos de 24 e 25 anos foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado tentado e associação criminosa, sem prejuízo da investigação dos outros crimes praticados.

No sábado (11), a GCCO foi comunicada pelo Setor de Segurança e Prevenção a Fraudes do Banco do Brasil sobre um grupo que estaria agindo em Cuiabá, aplicando golpes em usuários dos caixas eletrônicos.

Conforme a informação, o golpe consiste em instalar um dispositivo no caixa eletrônico e o usuário não consegue retirar o cartão da máquina. Neste momento, os golpistas agem, orientando o usuário a ligar em um número 0800 (adesivo falso instalado por eles no caixa eletrônico).

Então, a suposta atendente (articulada com os suspeitos) solicita a senha do correntista e demais informações como CPF, data de nascimento. A vítima acaba fornecendo, assim concretizando a fraude. Logo que a vítima deixa a agência, os golpistas recuperam o cartão e realizam saques bancários e compras.

O mesmo grupo criminoso aplicou um golpe semelhante, na última semana, em uma agência do Banco do Brasil localizada no bairro Goiabeiras, em Cuiabá.

Diante das informações, os policiais civis da GCCO passaram a apurar os fatos e durante diligências em uma agência do mesmo banco, situada na avenida Fernando Corrêa da Costa, abordaram os suspeitos, sendo que um deles tentou fugir.

Durante entrevista, um deles confessou a prática criminosa e revelou como escolhiam as vítimas e tinham preferência por pessoas idosas e com carros de luxo. Ambos também disseram que são da região nordeste do Brasil e viajam pelo país aplicando os golpes.

Ainda segundo o relato, na sexta-feira (10) os suspeitos aplicaram o golpe na cidade de Campo Grande (MS), e os lucros obtidos os autores adquirem aparelhos celulares, roupas e pagam despesas com hospedagem. Com eles foi apreendido o dispositivo que é instalado na máquina e o cartão da vítima do Banco do Brasil do bairro Goiabeiras.

Durante a confecção dos autos de prisão em flagrante, os policiais civis da GCCO identificaram mais duas vítimas dos golpes cometidos pelos suspeitos. Os dois foram interrogados e em seguida colocados à disposição da Justiça.