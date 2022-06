Suspeitos de roubarem relojoaria são presos em ação conjunta da Polícia Militar e Civil

Equipes da Polícia Judiciaria civil de Tangará da Serra em ação conjunta com Polícia Militar atendem uma ocorrência de roubo praticada numa ótica e relojoaria na área Central da cidade na qual dois suspeitos efetuaram um roubo se utilizando de armas de fogo ameaçando e agredindo as vítimas.

De acordo com o boletim de ocorrência narra que após o roubo os assaltantes empreenderam fuga do estabelecimento, no entanto não conseguiram ligar a motocicleta que seria utilizada para fuga, desta forma foragiram a pé, sendo que na fuga tentaram roubar a motocicleta de outra vítima, mas não conseguiram tomar a chave da moto da vítima.

Que diante disso as equipes policiais já estavam mobilizadas e fizeram o cerco policial e na esquina no Hospital das Clínicas foi avistado pelos policiais militares um dos suspeitos que continuou empreendendo fuga sentido a escola música vila lobos onde sacou uma arma de fogo, oportunidade em que a guarnição revidou a eminência da injusta agressão.

Que o suspeito continuou empreendendo fuga pulando vários muros e fazendo refém e ameaçando de morte outra vítima. Que o suspeito foi detido após o cerco policial de toda a quadra. Que no trajeto o suspeito dispensou uma mochila contendo os objetos do roubo a saber: brincos, celulares, anéis, relógios, colares e dinheiro, bem como uma arma tipo simulacro.

Quem em continuidade as buscas pelo segundo assaltante a equipe da Policia Judiciária Civil em vigilância nas imediações efetuou minuciosa busca no Pátio de um lava jato e logrou êxito em localizar e prender o segundo assaltante que estava escondido atrás de uma caixa d’agua, coberto por diversos objetos utilizados com o intuito de esconder-se. Que o suspeito estava armado com um revólver . 38 municiado com quatro munições.

Que os assaltantes e todos os objetos apreendidos foram encaminhados para a delegacia para a providências legais.