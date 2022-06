Taques tem pedido negado na Justiça e segue réu por improbidade administrativa

A Justiça negou nesta quarta-feira (1) um pedido apresentado pelo ex-governador Pedro Taques para que fosse revista a decisão que o tornou réu por improbidade administrativa no caso dos grampos ilegais a jornalistas, adversários políticos e empresários. O episódio ficou conhecido como “Grampolândia Pantaneira”.

A decisão é da juíza Célia Regina Vidotti, da Vara Especializada em Ações Coletivas, que não acatou a argumentação da defesa do ex-governador de que houve ausência de análise a todas as teses preliminares apresentadas, motivo pelo qual pedia a rejeição da ação judicial. “Arguiu que o erro de fato merece ser reparado, devendo apreciar em toda a extensão as defesas preliminares já apresentadas pelos requeridos, dentre elas a apresentada pelo próprio embargante Pedro Taques. Afirmou, ainda, que a decisão incorreu em omissão ao deixar de apreciar as diversas preliminares constantes na manifestação escrita do embargante, bem como deixou de analisar as hipóteses de manifesta inexistência de ato de improbidade e não preenchimento dos requisitos do art. 17, §6º, da Lei n. 8.429/92, situações que ensejariam a rejeição da inicial”, diz trecho da decisão.

Taques e outros acusados pediram, ainda, a prescrição do processo. O pedido também foi negado pela juíza. “Já com relação ao requerido José Pedro Gonçalves Taques, observa-se que ele ocupava o cargo eletivo de Governador do Estado de mato Grosso, à época em que se deu a continuidade dos fatos tidos como improbidade administrativa, findando somente em 2019, menos de dois (02) anos antes da propositura da ação”, diz.

O caso

Segundo a denúncia, com a participação do ex-governador Pedro Taques, a Polícia Militar de Mato Grosso “grampeou” de maneira irregular uma lista de pessoas não investigadas por crimes. Entre as vítimas estava a deputada estadual Janaina Riva (MDB). O caso foi descoberto em 2015, mas há pelo menos um ano ocorria a “arapongagem”.

As investigações revelaram que os coordenadores jurídicos das campanhas adversárias de Taques, eleito em 2014, foram alvos das escutas telefônicas criminosas.

Os advogados José de Patrocínio, que atuou na campanha deLúdio Cabral (PT), e Antônio Rosa, que coordenou a equipe jurídica da campanha do ex-deputado José Riva e Janete Riva, estavam na lista das vítimas do esquema. Além do jornalista e ex-candidato a governo, José Marcondes Muvuca, que se suicidou em 2021 após tentar matar a ex-namorada.

Os grampos foram obtidos na modalidade “barriga de aluguel”, quando investigadores solicitam à Justiça acesso a telefonemas de determinadas pessoas envolvidas em crimes e no meio dos nomes inserem contatos de não investigados.

Segundo o Ministério do Público do Estado, após conseguir as escutas, Taques agraciou os executores da “grampolândia pantaneira” com cargos públicos na alta cúpula do Secretariado do Estado de Mato Grosso. À época, forma denunciados pelo MPE denunciou o ex-governador Pedro Taques, o primo dele e ex-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, e mais quatro militares, que teriam auxiliado nos grampos: os coronéis Zaqueu Barbosa, Evandro Lesco e Airton Siqueira, bem como do cabo da PM, Gerson Luiz Ferreira Correia Júnior.

A íntegra da decisão está aqui.