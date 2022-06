Taxista deixa passageiros e é encontrado morto dentro do carro

Um taxista identificado como Osmar Ferreira dos Santos, de 52 anos, foi encontrado sem vida dentro do próprio carro na tarde deste sábado (18), nas imediações do terminal rodoviário de Rondonópolis. Segundo as informações de populares, uma possível causa da morte pode ter sido um mal súbito.

Segundo o relato dos passageiros que fizeram a corrida até o terminal, durante o trajeto, o motorista já havia se queixado de dores no peito. Assim que deixou os clientes no destino, passou mal e acabou morrendo. As informações foram repassadas pelas testemunhas.

Uma equipe médica do Samu foi acionada, mas nada pôde ser feito. Ainda segundo o apurado, não havia sinais de crime no local do ocorrido.

A Polícia Judiciária Civil deverá investigar o caso.