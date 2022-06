Tempo começa a mudar em Rondonópolis e pode chegar aos 11°C na próxima semana

A chegada da frente fria no Brasil não irá passar despercebida em Rondonópolis. Para essa sexta-feira (10) já é esperada uma mudança brusca de temperatura, segundo site Climatempo, com mínima de 19°C e máxima de 24°C com 90% de chance de chuva.

No sábado (11), a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 25°C com 40% de chance de chuva.

Mas, é no domingo (12) e na segunda (13) que os rondonopolitanos devem tirar os casados do guarda-roupas. A mínima prevista no domingo é de 15°C e na segunda de 11°C.

A temperatura volta a subir na quarta-feira (15) com máxima de 34°C.