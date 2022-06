Terceira semana de junho registra queda no valor da cesta básica

Os mercados da capital reduziram os valores de produtos que compõem a cesta básica. Isso é o que revela o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT), referente à terceira semana de junho sobre o valor da cesta básica, que chegou a custar, em média, R$ 700,02. Na semana anterior, o valor era de R$ 709,28, ou seja, uma queda no valor foi de -1,3%.

Na pesquisa, foi observado que 47% dos alimentos apresentaram redução, sendo que o principal produto foi o tomate, que obteve um recuo de -17,17% em relação a semana passada, e havia apresentado uma alta de 12,96% naquele período.

Além deste item, a batata também registou queda em seu valor no comparativo com a semana passada, resultando em uma variação semanal de -4,24%, seguido do arroz, com retração de -1,34%.

Segundo análise do IPF-MT, a queda pode estar associada à frente fria em todo o território nacional, dificultando a maturação de alguns produtos. Além do tomate, a batata também registrou diminuição de -4,24%, redução essa que pode estar relacionada com a alta oferta do produto no atacado, diminuindo, assim, seu valor nos mercados.

Já os produtos que demostraram alta, o café em pó, que registrou queda nas primeiras semanas de junho, apresentou alta de 3,40% em relação à semana anterior. O leite também somou alta semanal, de 3,31%.

O diretor de pesquisas e superintendente da Fecomércio-MT, Igor Cunha, destaca a estabilidade nos preços dos alimentos, percebido nas últimas semanas. “O cenário econômico mais otimista fornece melhores condições de consumo para as famílias e tranquilidade para realizar suas compras nos supermercados”, concluiu.