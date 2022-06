Thiago Silva celebra investimentos nas áreas de infraestrutura e educação para Rondonópolis

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) acompanhou o governador Mauro Mendes (UB) e outras autoridades políticas, em Rondonópolis, na tarde desta sexta-feira (3), para o lançamento de obras e de importantes vias que foram concluídas no município. Eles também prestigiaram a inauguração oficial da Escola Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva que está em funcionamento desde dezembro do ano passado.

A agenda deu início com a entrega da obra finalizada da Avenida W-11, localizada na região da Sagrada Família, que teve o trecho e a ponte concretizados para melhorar a trafegabilidade e o fluxo dos veículos, sendo que o governo estadual investiu cerca de R$ 18,8 milhões e com recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab). Esse resultado atende a reivindicação do parlamentar por meio da indicação de n.º 119/2019 que foi feita no início do mandato na Assembleia Legislativa.

Obras

Também, no acontecimento foi dada a ordem de serviço da obra de restauração da MT-270 no entroncamento da BR-364, entre Rondonópolis e o distrito de São Lourenço de Fátima, em Juscimeira, que é outro pedido feito por Thiago ao Poder Executivo Estadual, com a indicação de n.º 2.857/2021, devido à via apresentar sérios problemas na malha viária e falta de sinalização.

O deputado teceu elogios ao Mauro Mendes pelos investimentos em Rondonópolis. “Governador muito obrigado e que Deus continue o abençoando e toda a sua equipe e, assim, continue trabalhando para a nossa cidade e promovendo o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida para toda a nossa população. E dizer da nossa alegria e satisfação de estar nesta data, mais do que especial, com obras que há muito tempo a nossa população reivindica e vem cobrando para que aconteça. Além das anunciadas, o senhor está entregando muito mais”, declarou.

O governo estadual anunciou a contratação de empresa – no valor de R$ 39 milhões – para a restauração da MT-471, conhecida por Rodovia do Peixe, na região do assentamento Carimã que atende a indicação de n.º 948/2020 de Thiago, sendo que região atrai não só moradores de Rondonópolis, como, também, de outras cidades circunvizinhas. “Temos que ter esse olhar especial para essa rodovia. Tanto que garantimos a Lei de n.º 11.741/2022 de minha autoria que reconhece como de interesse turístico e cultural a Rodovia do Peixe. E essa recuperação asfáltica vai só favorecer alavancar a economia da região”, comentou o deputado.

Em relação à MT-383 no trecho com a MT-270 na região das comunidades Três Pontes e Vila Naboreiro, o governador formalizou a pavimentação asfáltica da via, com custo de R$ 32 milhões, que atende outra reivindicação do deputado com a indicação de n.° 5021/2020. “Uma ótima notícia que recebemos quanto às melhorias neste trecho. É uma região que o agronegócio e a pecuária prevalecem e só vai garantir o desenvolvimento com melhorias na malha viária”, pontuou Silva.

Durante o encontro, Mauro Mendes, demonstrou a alegria de estar em Rondonópolis e firmou o convênio de R$ 133 milhões com a autorização de serviços na área de infraestrutura para o município e região. “Quero destacar o trabalho do deputado Thiago Silva que é daqui e de outros deputados que vem ajudando Rondonópolis. A política tem que ser feita com amor e responsabilidade. Vamos continuar a construir uma cidade melhor. É uma série de ações e obras que estamos fazendo”, expôs o chefe do Executivo.

Educação

A indicação de n.º 155/2019 de Thiago para a construção Escola Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva foi atendida e teve um investimento de R$ 3,9 milhões por parte do governo estadual. “No início do meu mandato, fui presidente da Comissão de Educação da Assembleia. A obra dessa escola estava paralisada e abandonada por mais de cinco anos”, salientou o deputado.

Logo, o parlamentar elogiou o secretário de Educação de Mato Grosso (Seduc), Alan Porto, pela sensibilidade em atender as necessidades da educação. “Eu quero parabenizar o secretário Alan pela sua visão com a educação. Ele tem sido uma grande revelação neste governo, pois não tem medido esforços para melhorar a educação. Rondonópolis agradece o seu dinamismo”, explanou.

A estrutura da escola militar conta com 16 salas de aula, laboratório de informática e biblioteca, cozinha, refeitório, banheiros e vestiários, praças de recreação e urbanização, área administrativa e quadra poliesportiva coberta. O governo estadual também havia providenciado todo o mobiliário e equipamentos necessários para atender a unidade escolar.