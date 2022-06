Tiroteio termina com seis baleados em noite de show de Wesley Safadão

Seis pessoas foram baleadas em uma festa junina ocorrida na madrugada da última quarta-feira (15) no Benedito Bentes, em Maceió, em que Wesley Safadão era a principal atração. Não há informações se o cantor estava se apresentando no palco no momento dos disparos. Vídeos viralizaram nas redes sociais mostrando a confusão.

Não há informação sobre quem disparou os tiros ou por qual motivo. A Polícia Militar realizou buscas, mas não conseguiu prender ninguém até o momento. Conforme a PM, o controle de acesso do público ao local do show, promovido pelo Governo do Estado, foi feito por uma empresa de segurança particular.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que o autor dos disparos passou a arma usada no crime por baixo dos tapumes que cercam o local do evento.

De acordo com informações do 5º Batalhão da Polícia Militar, duas das vítimas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche da Barra.

Já a adolescente foi socorrida para um hospital particular no bairro do Farol com um tiro na perna. Os outros feridos também foram levados para o HGE.