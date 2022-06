Total de mortos por causa de chuvas em Pernambuco chega a 120

O Corpo de Bombeiros encontrou nesta quarta-feira (1º) mais cinco vítimas dos temporais registrados no último fim de semana na região metropolitana do Recife e no interior de Pernambuco. Duas pessoas foram encontradas na capital, duas em Jaboatão dos Guararapes e uma na cidade de Limoeiro, no agreste.

Além dessas vítimas, o IML (Instituto Médico-Legal) constatou outros nove corpos que deram entrada no serviço e eram de pessoas que morreram em consequência dos temporais registrados desde o dia 25 de maio. Até agora, o número oficial de mortos é de 120.

As buscas dos bombeiros por desaparecidos em deslizamentos continuam na Vila dos Milagres, no Curado IV e na comunidade do Areeiro, em Camaragibe. Uma pessoa levada pela enxurrada em Paratibe, Paulista, permanece sendo procurada por mergulhadores do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil. O número de desabrigados subiu para 7.312 – essas pessoas estão em 66 abrigos distribuídos em 27 municípios.

Até o momento, 14 municípios decretaram situação de emergência: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande, Moreno, Nazaré, Macaparana, Cabo de Santo Agostinho, São Vicente Ferrer, Paudalho, Paulista, Goiana, Timbaúba e Camaragibe.