Tradicional banho de mangueira marca passagem para reserva de Subtenente do Corpo de Bombeiros

O tradicional banho de mangueira, que há 28 anos marcou o início da carreira militar do Subtenente Apolinário no Corpo de Bombeiros, agora se repete, mas para encerrar um ciclo. As últimas 24 horas de trabalho operacional foram finalizadas com água gelada, um rito de passagem, já que agora o bombeiro passa a integrar o time da reserva.

Não chega a ser uma aposentadoria, já que ele pode ser convocado, mas contará com dias mais tranquilos, longe das ocorrências. Merecido, afinal, foram quase 3 décadas dedicadas a uma das missões mais lindas, salvar vidas.

Em entrevista à TV Cidade, o Subtenente lembra que a profissão de bombeiro sempre foi admirada por ele e que agora o sentimento é de dever cumprido.

Confira abaixo a entrevista e um pouco da homenagem que os ‘irmãos’ de farda fizeram para o Subtenente Apolinário, um ‘herói sem capa’: