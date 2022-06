Treinamento de pilotos no combate a incêndios florestais tem parceria da Aprosoja-MT

“O produtor rural é o primeiro a querer combater o incêndio em sua propriedade e precisa estar preparado para isso”, destacou o diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, Wellington Andrade, em seu discurso na abertura do Treinamento para Aviadores Agrícolas no combate a incêndios, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso em parceria com a Aprosoja (MT).

O evento ocorreu nesta quarta-feira (15), no auditório da entidade, com a participação de 100 pilotos de aeronaves agrícolas de diversos estados. Wellington Andrade reforçou ainda a importância da parceria com o Corpo de Bombeiros, que é atualmente a instituição mais preparada do Brasil para o combate a incêndios e que há cinco anos vem treinando brigadistas civis e também grandes pilotos para dar resposta rápida nas propriedades rurais.

“Quando o fogo passa em uma palhada de milho, por exemplo, destrói não só a matéria orgânica como todos os nutrientes acumulados naquele solo, que precisa começar quase do zero, perdendo toda a tecnologia empregada. O fogo acaba com toda reserva de nutrientes, ou seja, realmente é um grande prejuízo que acarreta perda de produtividade, com perdas ao solo que pode levar de cinco a 10 anos para se recuperar”, explicou o diretor executivo.

Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, coronel Alessandro Borges, a parceria com a Aprosoja-MT vem contribuindo muito com as atividades na área ambiental. Esse é o terceiro encontro realizado com objetivo de integrar setor público e privado na distribuição de todo conhecimento e informação inerente à missão de combater os incêndios nas áreas rurais. Temas como a teoria do fogo, sistema de comando a incidentes nas operações aéreas e segurança operacional de voo estão sendo trabalhados no treinamento.

“Estamos compartilhando as táticas de combate ao incêndio florestal, bem como toda expertise da nossa corporação, nesse curso com a certeza que teremos multiplicadores em todo o Estado, que abrange três biomas, mais de 150 mil propriedades rurais e possui dimensões superiores a 900 mil km², ou seja, requer a união de esforços entre entes públicos e privados para encontrar uma solução conjunta, e é o que estamos fazendo aqui hoje, essa integração com os proprietários rurais, é fundamental”.

A secretária adjunta de Gestão Ambiental (Sema-MT), Luciane Bertinatto, disse que as ações integradas são muito importantes com resultados no combate ao fogo e ao desmatamento ilegal.

“É justamente a partir de ações como essa que conseguimos resultados positivos. O produtor rural sabe muito bem que quando passa fogo na propriedade o impacto na produção é muito grande. O que é cultivado há 20 anos, como a massa da palhada, muitas vezes é destruído rapidamente. Nosso papel é estarmos juntos para que essa função seja cumprida da melhor maneira possível”, acrescentou Luciane.

Presente na solenidade de abertura do evento, o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, disse que a área territorial de Mato Grosso é a terceira maior do país, por isso a necessidade de apoio das empresas privadas, como Aprosoja-MT, e dos pilotos agrícolas nas parcerias com o Estado.

“Mato Grosso tem hoje a maior frota de aeronaves agrícolas do país, são mais de 550 aviões. Esse treinamento com certeza se faz necessário para que vocês, aviadores, possam expandir conhecimentos caso venham se deparar com incêndios florestais em suas regiões. Parabéns Aprosoja e Corpo de Bombeiros pela inciativa”, enfatizou Bustamante.

O piloto Zatir Zanin Junior trabalha há 7 anos com aeronaves agrícolas em Tangará da Serra (240 km de Cuiabá). Essa é a segunda vez que ele participa do treinamento. “É sempre importante estarmos atualizando, nos conectarmos ao Corpo de Bombeiros, já que nossa principal dificuldade hoje na hora do combate ao incêndio é o acesso às pistas, elas ficam muito distantes até os caminhões pipas. Então nesse curso podemos nos atualizar e ver quais maneiras são mais viáveis e rápidas para o enfrentamento ao incêndio”, disse Zatir.

Parceria – Iniciada em 2010, a Campanha de Combate aos Incêndios Florestais e de queimadas legais nas propriedades rurais da Aprosoja-MT tem parceria com a Sema-MT, CBM/MT e o Batalhão de Emergências Ambientais-BEA/MT. Ao longo da Campanha foram elaborados diversos materiais orientativos aos associados sobre prevenção de incêndio na propriedade rural, como a Cartilha Colheita Segura do Milho.

Em 2021 as ações de prevenção, de conscientização e de educação ambiental foram ampliadas para as mídias sociais visando maior alcance dos associados e público em geral, com exibição de vídeos institucionais em 36 salas de cinemas de Cuiabá em três shoppings, totalizando cerca de 46 mil telespectadores. Foram feitas ainda a divulgação de cartilhas, folder, vídeos, cursos, outdoors (saída Cuiabá – Chapada dos Guimarães), entre outras ações visando evitar prejuízos ambientais e econômicos.