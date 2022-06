Vai um “cofrinho” aí?

2,3 milhões de irmãos e irmãs brasileiros conseguiram emprego no último trimestre. É o que revela o último levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad). O número de pessoas ocupadas é recorde desde que a pesquisa começou a ser feita, em 2012: 97,5 milhões de brasileiros estão empregados e, pela primeira vez em 6 anos, a taxa de desempregados caiu para baixo de 10%.

Os números são sinais evidentes de que a economia está reagindo. Claro que o número de pessoas procurando trabalho ainda é alto, mas a curva descrita nos gráficos não para de descer. Em maio de 2021, ápice da pandemia no Brasil, eram 14,7% de brasileiros sem emprego. Desde então, a geração de empregos tem sido a tônica de nossa economia.

Com a retomada de postos de trabalho, naturalmente acontece uma queda na renda. Em geral, os novos postos de trabalho criados no último trimestre pagam salários 7,2% menores quando comparados com o ano passado. Mas, quanto mais empregos são criados, mais a mão de obra vai se valorizando. Logo ali, teremos a massa salarial crescendo também.

Depois de algum tempo sem emprego, o trabalhador está com as contas pra lá de Bagdá. Os talões de água, luz, internet, celular se acumularam durante os meses de ócio. Ao retornar ao trabalho, no entanto, é imperioso que o brasileiro faça uma coisa, a mais importante do ponto de vista econômico-financeiro: poupar! Os momentos de escassez são excelentes oportunidades que a vida nos dá de aprendermos, especialmente a viver no mínimo. Aconteceu comigo.

Em junho de 2008, por negligência, imprudência e imperícia “quebrei em 3 partes, e ainda perdi o pedaço do meio”, como diz meu amigo Norbiato. Ainda me lembro da vergonha de chamar minha família para contar a triste notícia. Hoje, no entanto, agradeço a Deus por ter passado por aquilo. Aprendi a viver com menos e passei a poupar desde então. É este caminho que indico a quem quer prosperar. Se, ao final de um mês de trabalho, você tiver consumido o salário inteiro, se sempre estiver comendo “da mão pra boca”, a riqueza não chegará até você. Não é conversa de “coach” não. Foi experiência mesmo.

Você pode dizer: “Ah, Vanzeli, você fala isso porque ganha bem” – queria ganhar metade do dinheiro que o povo pensa que eu ganho – mas a verdade é que esse pensamento só vai servir como desculpa para você não fazer o que sabe que deve fazer: poupar. É que não dá para enriquecer com o dinheiro dos outros.

O Brasil tem taxa de poupança interna, que é a soma do que poupam os brasileiros e o governo, baixíssima. Poupamos perto de 15% do que produzimos, apenas. Para que tenha uma ideia, a China reserva 51% da riqueza que produz; 3,4 vezes mais que nós. Com isto, eles têm grana para construir pontes, rodovias, escolas, aeroportos etc. Ou seja, a taxa de investimento por lá é maior e, por isso, o país gera mais e melhores empregos que o nosso. Que tal aproveitar o tempo da penúria para começar a cuidar melhor do dinheiro que lhe chega às mãos? O papo furado de “comer picanha e tomar cerveja” só vai levar você à pobreza sistêmica. Já tentamos isso e vimos como acabou. Poupar é o segredo.

Aviso aos leitores queridos: por conta de novas (e temporárias) atribuições dentro do Grupo Agora, ficarei em off por uns dias aqui na coluna. Dia 13 (que dia, hein?), estarei de volta por aqui. Na TV Cidade e na Jovem Pan, continua tudo igual. Até lá!