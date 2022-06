Várzea Grande recebe etapa regional de Jogos Escolares e Estudantis neste final de semana

Teve início, nesta sexta-feira (17), as competições dos Jogos Escolares e Estudantis de Mato Grosso, etapa regional de modalidades individuais. O evento reúne mais de 1,5 mil atletas, de 32 municípios, que participarão de disputas nas modalidades de Atletismo e Atletismo Adaptado, além de Badminton, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo e Tênis de Mesa. Os jogos são uma realização do Governo de Mato Grosso, com apoio da Prefeitura de Várzea Grande.

Entre os atletas de Várzea Grande, a preparação para a competição tem sido intensa. É o que garante a treinadora de judô, Sara Mikaelle Faria Quezo, cujos alunos fazem três treinos semanais de lutas e dois treinos de musculação. “Eles estão muito ansiosos. Estar em uma competição de alto nível como os jogos escolares é muito bacana, uma ótima oportunidade para eles, principalmente pelo fato de estar disputando em casa”, pontuou.

Os Jogos Escolares e os Jogos Estudantis acontecem simultaneamente, sendo o primeiro com atletas de 12 a 14 anos e o segundo de 15 a 17 anos. “Sabemos que o esporte é uma ferramenta de transformação social que, conciliado com a educação, traz resultados enormes. É o que temos visto ao longo dos anos trabalhando com esses jovens. E a gestão Kalil Baracat tem investido muito nessa relação entre educação e esporte, para formação de bons cidadãos para o futuro”, observou o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis.

De acordo com o superintendente de esportes da Smecel, Jadir Pereira, os jogos também são uma oportunidade para demonstrar que Várzea Grande está apta a receber grandes eventos esportivos, tanto em estrutura, quanto em equipe técnica. “Vamos receber mais de 30 municípios para esta etapa dos jogos, aproximadamente 1,7 mil pessoas, entre atletas e técnicos, então é uma grande oportunidade para que as pessoas conheçam nosso potencial esportivo”, concluiu.

Além de Várzea Grande e Cuiabá, os competidores representam as cidades de Água Boa, Alta Floresta, Araputanga, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do garças, Brasnorte, Cáceres, Campo Verde, Colíder, Itaúba, Juruena, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, São José do Rio Claro, Sapezal, Sinop, Sorriso e Várzea Grande.

Confira a programação completa:

Dia 17

Atletismo e Atletismo Adaptado, no Centro Olímpico de Treinamento da UFMT, das 7h às 21h;

Badminton, no Ginásio Antônio Sotero, das 8h30 às 17h30;

Taekwondo, no Ginásio Fiotão, das 8h30 às 12h;

Karatê, no Ginásio Fiotão, das 14h às 18h;

Natação, no Aecim Tocantins, das 14h às 17h30.

Dia 18