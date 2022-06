Wellington celebra Ferronorte e prevê lançamento com presença de ministro

O senador da República, Wellington Fagundes (PL), confirmou à reportagem avanços na implantação da ferrovia Ferronorte, malha ferroviária que abrange a cidade de Rondonópolis, indo de Cuiabá até Lucas do Rio Verde, no norte do Estado, e previu o lançamento das obras já “para os próximos dias”. A expectativa é que a solenidade conte, ainda, com a presença do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.

Com investimento aproximado em R$ 12 bilhões, a Ferronorte deverá ser entregue até 2028, sendo a primeira malha ferroviária autorizada por um Estado brasileiro, sem o regime de concessão. No caso da Ferronorte, uma empresa privada assume a operação e paga outorga ao governo federal pela exploração do ativo.

A última etapa para o início da obra foi finalizada recentemente: o licenciamento ambiental. O próximo passo previso será a construção de terminais em Cuiabá e Lucas do Rio Verde. Em Rondonópolis, a ideia é integrar os 730 km de extensão da Ferronorte com a malha já existente no terminal ferroviário às margens da BR-163, por sua vez, interligado à chamada malha paulista, que escoa a produção ao porto de Santos. “Rondonópolis é uma cidade polo. Agora, vamos lançar esta ferrovia que vai até o nortão, integrando todo o Estado de Mato Grosso, promovendo o desenvolvimento e consolidando a força da nossa região”, disse o senador.

Para “surfar na onda” do progresso, Fagundes defende, ainda a criação de cursos de capacitação a profissionais que queiram atuar junto à ferrovia. “Isso [a Ferronorte] vai gerar emprego e renda. Vamos capacitar os trabalhadores, as famílias da nossa região, para que possam aproveitar deste desenvolvimento”, finaliza.

Números

O Estado de Mato Grosso é, atualmente, o maior produtor de soja, algodão e milho do Brasil, além de deter o maior rebanho bovino no país. Somente no último ano, o agronegócio alcançou participação de 27,4% no PIB brasileiro, a maior desde 2004 (quando foi de 27,53%).