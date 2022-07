10 filmes para assistir nas férias e estudar sem stress

É possível estudar sem muito esforço? A resposta é sim. Neste período de férias, vale a pena se jogar no sofá e assistir uma lista de 10 filmes escolhidos por professores. Os longas, de assuntos diversos, ajudam a estudar sem stress. Confira as dicas:

Não Olhe Para Cima

De acordo com o professor Heitor Botan, coordenador de projetos educacionais do Senac São Paulo, o filme narra a história de dois cientistas que descobrem que um meteorito se aproxima da Terra e tentam alertar a humanidade sobre os riscos da destruição do planeta, mas não são levados a sério. “O filme provoca reflexões sobre a divulgação científica e fake news, e pode ser interpretado como uma metáfora para a abordagem das mudanças climáticas no noticiário. O filme também pode ser peça importante para debater a cultura digital e o multiletramento, conceitos presentes na BNCC (Base Nacional Comum Curricular)”, diz. “Para isso, é necessário explorar recursos da área de Linguagens e suas Tecnologias, como o uso da sátira, onde os personagens e acontecimentos são caricaturas de tipos reconhecidos na sociedade”

Quanto Vale ou é Por Quilo?

O filme faz uma analogia entre o antigo comércio de escravos e a exploração da miséria pelo marketing social, além de apontar para uma reflexão sobre o excesso de consumo, explica Botan. “A produção amplia o debate sobre a questão dos direitos humanos e os locais de pertencimento da cultura brasileira e suas influências, estimulando o senso crítico para os alunos analisarem questões da área de ciências humanas e sociais aplicadas ou desenvolverem redações e respostas dissertativas”, esclarece. Outro ponto destacado pelo professor, é que o filme pode ser importante para o estudante construir repertório para a leitura de obras de Machado de Assis cobradas nos vestibulares, como Quincas Borba (Fuvest) ou Bons dias (Unicamp).

Uma Verdade Inconveniente

Ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, apresenta uma análise da questão do aquecimento global, mostrando os mitos e equívocos existentes em torno do tema e também possíveis saídas para que o planeta não passe por uma catástrofe climática nas próximas décadas.

Adeus, Lenin

ideal para entender as tensões entre o socialismo e o capitalismo. O filme é inspirado em um período importante da história cultura da Europa — a queda do muro de Berlim. Segundo Cecílio, a narrativa se passa em 1989, pouco antes da queda do muro de Berlim, a Sra. Kerner passa mal, entra em coma e fica desacordada durante os dias que marcaram o triunfo do regime capitalista. Quando ela desperta, em meados de 1990, sua cidade, Berlim Oriental, está sensivelmente modificada.

Ilha das Flores

ácido retrato da mecânica da sociedade de consumo. Acompanhando a trajetória de um simples tomate, desde a plantação até ser jogado fora, a produção escancara o processo de geração de riqueza e as desigualdades que surgem no meio do caminho. As cenas gravados em lixões impressionam.

Tempos Modernos

O clássico faz uma crítica ao sistema capitalista e ao modo de produção industrial. Segundo o professor, um operário de uma linha de montagem, que testou uma máquina revolucionária para evitar a hora do almoço, é levado à loucura pela monotonia frenética do seu trabalho. Após um longo período em um sanatório ele fica curado da crise nervosa, mas desempregado. Cecílio ainda explica que no filme, ele deixa o hospital para começar a nova vida, mas encontra uma crise generalizada sendo preso como um agitador comunista, que liderava uma marcha de operários em protesto.

Ele Está de Volta

O filme mostra Adolf Hitler em Berlim, em outubro de 2014, vindo diretamente de seus últimos momentos no bunker, em abril de 1945. “É uma sátira social, política e cultural e seu roteiro assenta-se em três colunas: o humor negro, de onde vem a matéria-prima para a sátira; a crítica política, que compara líderes alemães do pós-guerra e chega aos chefes dos partidos neonazis e similares da atualidade; e a crítica sócio-cultural, complemento imediato da política focado no senso comum da população germânica e na cultura e comunicação de massa atuais, destacando-se aí a TV e o YouTube”, explica Cecílio.

A Lista de Schindler

Segundo Aluizio Torres, professor de história do ensino fundamental 2 e médio no Colégio Anglo Chácara Santo Antônio, “a obra facilita a compreensão do Holocausto, capítulo triste da Humanidade durante a Segunda Guerra Mundial.” O filme narra as ações de Oskar Schindler, de 1939 até 1945, que acabaram por salvar judeus do extermínio nazista. A Lista de Schindler nos mostra uma guerra sem glória, e é importante compreender sempre a dimensão humana dos conflitos militares, ainda mais naquele momento histórico em que o ódio foi um dos grandes responsáveis”, diz.

Donald no país da matemágica

Para o professor de matemática, Cícero Thiago Magalhães do Curso Anglo, este é um dos filmes mais populares e educativos de animações feito pela Disney. “Nela você pode encontrar, por exemplo, a relação de proporção do retângulo de ouro, a enorme relação que a matemática tem com a arte e gigantesca contribuição dos gregos para a Matemática”, exemplifica

Snowden: Herói ou Traidor

“A importância desse filme se dá pelo conhecimento do modus operandi dos EUA de conseguir informações de empresas, governos e sociedade. Esse filme chama a atenção para a situação atual: a guerra cibernética”, esclarece o professor de geografia do Colégio Master de Fortaleza, Rafael Moreira. Ainda segundo ele, devido o avanço da tecnologia da informação, os países, as empresas e a sociedade ficam vulneráveis aos ataques proporcionando uma nova preocupação global.