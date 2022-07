3 aplicativos gratuitos para monitorar seu ciclo menstrual

O ciclo menstrual de uma mulher diz muito sobre sua saúde. Seja seu objetivo o de engravidar ou não, os aplicativos de calendário menstrual podem te ensinar muito sobre o que você está sentindo, além de ajudar a não passar por momentos desagradáveis.

Pensando nisso, compartilho com vocês 3 aplicativos gratuitos para monitorar o ciclo:

Flo (Android/iOS)

Ao entrar no Flo, o aplicativo te permite escolher a finalidade do calendário, com as opções de controlar o ciclo, engravidar ou, se já estiver grávida, monitorar este período. Entre os recursos disponíveis estão gráficos e relatórios que monitoram além do ciclo, peso, atividades físicas, sono, quantidade de água ingerida e a dieta, sendo que essas atividades podem ser sincronizadas com o Google Fit e outros apps para bem-estar.

Clue (Android/iOS)

O Clue é um dos aplicativos mais conhecidos do mundo para monitoramento de ciclo menstrual. É um aplicativo bastante intuitivo e, ao configurar ele faz algumas perguntas básicas para poder começar a criar o seu banco de dados. Com base nisso, ele indica quando serão os próximos três ciclos.

Maia (Android/iOS)

Assim como o Flo, o aplicativo Maia pergunta a finalidade do uso, se é para engravidar, evitar gravidez ou apenas para monitorar o ciclo menstrual. O seu layout é um dos mais interessantes e ele conta com basicamente as mesmas funcionalidades que os demais, como estatísticas de ciclo, lembretes e notas. Além disso, ele conta ainda com bloco de notas diário, registro de dores relacionadas ao período menstrual, atividades sexuais ou físicas, sintomas gerais e dicas diárias sobre saúde.