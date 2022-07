Os cuidados com a visão são extremamente importantes para seu bem-estar e os alimentos que você ingere estão diretamente ligados a isso. Pensando nisso, separamos 4 alimentos bons para a visão. Confira!

Amêndoas

Como as nozes e sementes, as amêndoas são ricas em vitamina E e muito benéficas para a saúde dos olhos. A ingestão regular de vitamina E pode ajudar a prevenir a catarata e a degeneração macular relacionada à idade. As amêndoas são um ótimo lanche a qualquer momento e podem ser incluídas nas saladas, iogurte e cereais matinais.

Cenouras

Ricas em betacaroteno e vitamina A, as cenouras são ótimos alimentos para a saúde dos olhos. Elas podem ser consumidas cruas, cozidas ou até mesmo em receitas. Você pode usá-las para adicionar alguns nutrientes extras a saladas e sopas, bem como ao bolo.

Folhas Verdes

Vegetais de folhas verdes contêm luteína e zeaxantina, dois antioxidantes que podem te ajudar a ver melhor e auxiliar no tratamento da degeneração macular. Esses antioxidantes, assim como as vitaminas A, C, K, folato e minerais como ferro e cálcio, estão muito presentes nos vegetais de folhas verdes, como couve, espinafre, alface, brócolis e ervilha.

Alimentos ricos em vitamina C

Laranjas, limões, tomates e toranjas são apenas alguns exemplos de frutas cítricas ricas em vitamina C, benéfica para os olhos. Além disso, essas frutas cítricas incluem vitaminas, minerais e antioxidantes adicionais. Eles não apenas protegem seu corpo dos danos causados ​​pelos radicais livres, mas também ajudam no reparo e no crescimento de novos tecidos e células.