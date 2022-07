4 documentários musicais para assistir na Netflix

Diversas músicas são maravilhosas de ouvir e passam um sentimento muito bom durante aquele momento. O que você talvez não saiba, é que várias delas também tem uma história incrível por trás de sua produção.

Pensando nisso, compartilho com você 4 documentários musicais para ver na Netflix:

Homecoming: A film by Beyoncé

Produção original da plataforma, Homecoming: A film by Beyoncé é um registro dos bastidores da apresentação da cantora no Coachella Valley Music and Arts Festival de 2018. O título procura mostrar o conceito criativo por trás do show da artista norte-americana e como isso foi implementado no palco.

Emicida: Amarelo – É Tudo Pra Ontem

Produzido pela Netflix em parceria com a gravadora Laboratório Fantasma, Emicida: Amarelo – É Tudo Pra Ontem é um documentário que mostra os bastidores da apresentação do rapper Emicida no Theatro Municipal de São Paulo, em 2019. Parte da divulgação do seu álbum Amarelo, o show tem suas cenas de coxias mescladas ao retrato da história da cultura negra no Brasil, um dos temas que inspiraram esse trabalho.

Miss Americana

Lançado no Festival de Cinema de Sundance, Miss Americana traz um olhar mais íntimo sobre Taylor Swift, mostrando a figura por trás das canções estouradas nas rádios. Cobrindo alguns momentos chaves de sua carreira e vida privada, o documentário retrata suas transições na música, os problemas de ordem pessoal que enfrentou ao longo dos anos e sua relação com o público.

Chorão – Marginal Alado

Documentário sobre a vida e carreira do vocalista do Charlie Brown Jr., Chorão – Marginal Alado reúne, além de imagens e vídeos de arquivo, depoimento de amigos, parentes e pessoas da indústria a respeito do cantor e sua presença tão marcante nos palcos. Procurando mostrar de forma íntima o jovem que se tornou uma estrela do rock no país, o filme retrata momentos marcantes de sua trajetória até a morte prematura em 2013.