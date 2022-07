Alguns filmes de terror e suspense são capazes de nos deixar com medo por dias, principalmente quando são inspirados em casos reais. E, se você gosta de um filme chocante e que te deixa todo arrepiado, essa lista certamente te fará feliz.

Confira, abaixo, 4 filmes de suspense que foram inspirados em casos reais:

1. Zodíaco (2007)

O caso do assassino do Zodíaco se tornou famoso por motivar uma investigação longuíssima na qual a identidade do criminoso foi desvendada apenas 52 anos depois. Além de se basear no livro de Robert Graysmith, Fincher efetuou sua própria investigação sobre o criminoso que enviava cartas em códigos, o que resultou no caráter detalhado do filme de mais de 2h30 de duração.

2. Ted Bundy – A Irresistível Face do Mal (2019)

O psicopata Ted Bundy sempre fascinou os Estados Unidos por sua história única: o estudante de direito, popular com as garotas e admirado pelos moradores da cidade, estuprou e assassinou mais de 30 mulheres. Com destreza, efetuou sua própria defesa no tribunal, convencendo parte da mídia de sua inocência.

3. O Silêncio dos Inocentes (1991)

Um dos filmes mais influentes sobre serial killers em todos os tempos, este suspense gira em torno de não apenas um psicopata, mas dois: o canibal Hannibal Lecter, personagem fictício conhecido pela inteligência e elegância, e o brutal Buffalo Bill, personagem que reúne características de Ed Gein, Ted Bundy e Gary Michael Heidnik. A ponte entre ambos é Clarice Sterling, jovem funcionária do FBI encarregada de extrair do prisioneiro Hannibal alguma pista sobre o paradeiro de Buffalo Bill.

4. Psicose (1960)

Um dos principais filmes da carreira de Alfred Hitchcock foi baseado no romance de Robert Bloch, e inspirado nos crimes cometidos por Ed Gein nos anos 1950. O diretor se concentrou especificamente na relação doentia do protagonista com sua mãe, mas vale destacar que o assassino real matou pelo menos duas mulheres, e foi implicado no desaparecimento de outras cinco pessoas.