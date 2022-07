5 destinos brasileiros inesquecíveis para curtir com as crianças

O mês de julho, para quem tem crianças morando junto ou por perto, significa período de férias escolares. Muitos pais aproveitam o momento para embarcar em viagens com os pequenos e curtir momentos inesquecíveis. Uma pesquisa* realizada pela Booking, inclusive, indica que 82% dos brasileiros têm como motivação para viajar o fato de estar junto à família. Ainda, 3 em cada 4 viajantes do país (75%) afirmam que desejam visitar destinos que sejam atrativos tanto para adultos, quanto para crianças.

Pensando nisso, separamos algumas das cidades mais recomendadas na Booking para passeios com a criançada. Confira!

Caldas Novas (Goiás)

Considerando que em julho o brasileiro convive com temperaturas mais baixas, um destino que oferece águas quentinhas para relaxar e se divertir pode ser uma boa pedida. É o que o turista encontra em Caldas Novas, local que é popular por ser a maior estância hidrotermal do mundo e pelas águas que nascem do chão, cujas temperaturas variam de 43° a 70°. A cidade tem excelente estrutura turística, com diversas acomodações e até opções de ecoturismo. E não deixe de conferir os famosos doces da região, com alternativas para todos os paladares.

Olímpia (São Paulo)

Outro destino famoso pelo Brasil pelos parques aquáticos e águas de temperaturas mais altas, Olímpia é uma cidade no interior de São Paulo que dispõe de muitos toboáguas, ofurôs, piscinas com ondas, arena de surfe e até piscina de água salgada. Inclusive, para quem quer ficar relaxando no mar, mas sem precisar ir até o litoral, dá para ir até a Praia do Mirante, uma charmosa praia com coqueiros, areia branca e calçada que lembra Copacabana em uma orla de 100m, que ainda conta com salão de jogos, quadra de futevôlei, vôlei e futebol de areia. Mas se preferir ficar seco e agasalhado, há ainda museus, orquidários, bosque e pesqueiros, entre outras opções de lazer.

Porto de Galinhas (Pernambuco)

Areia e mar já são elementos suficientes para adultos e crianças se entreterem, cada um à sua forma. Mas o paraíso de Porto de Galinhas vai além: tem voltinha de barco, observação da fauna e da natureza marinhas, passeio de buggy e muito mais. Para completar, essa parte do litoral pernambucano é repleta de resorts que contam com programação diária para os pequenos, da hora em que acordam até a hora de ir dormir.

Curitiba (Paraná)

Talvez você não tenha, um dia, considerado Curitiba como um destino para as férias escolares, mas a cidade é cheia de encantos que as crianças vão gostar. Um exemplo de passeio é o Bosque Alemão, onde está a trilha de João e Maria, clássico da literatura infantil. O caminho leva o visitante até a Biblioteca Casa da Bruxa, onde os pequenos podem participar de leituras de histórias. Há, também, o Bondinho da Leitura, um antigo bonde elétrico inaugurado em 1973 que conta com um grande acervo de livros. Curitiba ainda possui museus como o Museu Oscar Niemeyer, o maior da América Latina, e o Museu do Automóvel, e as icônicas construções metálicas do Jardim Botânico e da Ópera de Arame, que valem a visita – entre outras diversas opções de bosques e locais turísticos.

Foz do Iguaçu (Paraná)

Para as famílias que gostam de apreciar a natureza em todo o seu esplendor, Foz do Iguaçu é o local perfeito para a viagem de adultos e crianças. As Cataratas, listada nas 7 novas Maravilhas Naturais do Mundo, já são uma atração por si só e nem precisam ser mencionadas como local impossível de perder. Mas se quiser se aventurar mais perto delas, o Macuco Safari é um passeio que leva os visitantes de barco até a menor distância possível dentro das águas. O destino ainda reserva muitas outras surpresas, como o Parque das Aves, repleto de pássaros e outros bichos, salvos de situações de riscos e colocados em reabilitação, voo de helicóptero e o Dreams Park Show, onde ficam o Vale dos Dinossauros, Bar de Gelo e Museu de Cera.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 48.413 entrevistados em 31 mercados. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter 18 anos ou mais, terem viajado pelo menos uma vez a trabalho ou lazer nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em janeiro de 2022.

**Dados de recomendação da Booking.com de acordo com os destinos mais relevantes e recomendados por viajantes brasileiros para passear com crianças.