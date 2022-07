5 superalimentos que você pode comer para melhorar a saúde do fígado

Você sabia que seu fígado é o segundo maior órgão do seu corpo? Ele funciona 24 horas por dia, ajudando a limpar o que entra e o que sai do seu corpo. Além de melhorar o seu sangue, deixando-o livre de toxinas, ele também cria a bile que ajuda na quebra das refeições e armazena o glicogênio. Devido a isso, sua dieta afeta diretamente a condição do seu fígado.

Pensando nisso, compartilho, abaixo, 5 alimentos que irão te ajudar a manter esse filtro funcionando muito bem:

Suco de vegetais

O suco de vegetais é útil para a desintoxicação do fígado. Você pode fazer suco de vegetais, incluindo cenoura, pepino, beterraba, couve de Bruxelas, repolho, couve-flor e muito mais. Você também pode tentar suco de laranja ou cenoura com um pouco de raiz de gengibre. As raízes de gengibre têm propriedades calmantes que acalmam o trato digestivo, reduzindo a flatulência no estômago.

Alimentos amargos

O processo de desintoxicação do fígado depende da glutationa, um antioxidante, que está presente em folhas verdes amargas, incluindo brócolis, acelga e couve. Eles também incluem enxofre, que é um componente da bile. O melão amargo e o cacau são outros alimentos amargos que são saudáveis ​​para o fígado.

Alimentos ricos em potássio

Uma dieta com baixo teor de potássio está diretamente ligada ao risco de doenças no fígado. Portanto, para apoiar o bom funcionamento deste órgão, é importante que sua ingestão de potássio esteja em dia. Alimentos como batata-doce, banana, beterraba, tomate, espinafre, feijão, salmão e damasco são algumas boas opções para isso.

Probióticos

Você pode ajudar na desintoxicação do fígado incluindo alimentos fermentados como iogurte, kefir, leitelho e vegetais fermentados em sua dieta. Esses alimentos também são excelentes para manter um bom funcionamento do intestino.

Ervas e especiarias

A cúrcuma contém curcumina, que ajuda na desintoxicação, apoiando as células desintoxicantes do fígado e mantendo-as saudáveis. Para obter a melhor absorção da curcumina, adicione uma pequena quantidade de pimenta do reino à ela.