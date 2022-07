Se você cuida de uma criança, é comum que se preocupe com sua alimentação. E quando se trata de fornecer ao seu filho os alimentos certos, é importante ter em mente que as necessidades nutricionais da criança provavelmente mudarão à medida que envelhecem. Por isso, é crucial que eles consumam alimentos nutritivos e que contenham todas as vitaminas e minerais essenciais.

Pensando nisso, compartilhamos com você 6 alimentos para incluir na alimentação das crianças. Confira!

Batata doce

A batata-doce é rica em potássio, vitamina C, fibras e antioxidantes, podendo ser muito benéfica para o seu filho. Os bebês preferem estes a outros vegetais devido ao seu sabor naturalmente doce. Você pode amassar e fazer purê de batata-doce, para que seja mais fácil alimentar seu filho.

Ovos

Além de muito proteicos, os ovos contém elementos essenciais como vitamina A, D, E e B12. Mas antes de apresentar seus filhos aos ovos, certifique-se de que eles não sejam alérgicos a eles. Você pode consultar seu médico sobre isso.

Cenouras

As cenouras desempenham um papel importante no crescimento e desenvolvimento da visão. Tal como as batatas-doces, estas são naturalmente doces ao paladar, por isso são mais fáceis de alimentar para as crianças. Cozinhe as cenouras até ficarem bem macias antes de dar ao seu filho.

Frango

O frango é rico em proteínas e vitamina B6, ajudando no crescimento das crianças. Você pode adicionar o alimento ao seu cardápio e, caso seu filho não goste do sabor logo de primeira, pode adicionar ao frango seu vegetal favorito.

Leite

O leite fornece energia e muitos nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais, incluindo vitamina B12, cálcio, riboflavina, sódio, potássio, ferro, magnésio e fósforo. Todos esses nutrientes são necessários para o crescimento de uma criança. Você também pode torná-lo ainda mais nutritivo adicionando amêndoas e tâmaras.

Brócolis

Em fase de crescimento, as crianças devem consumir vegetais e frutas verdes. Rico em vitamina C, ácido fólico, ferro, potássio e fibras, o brócolis pode ser um excelente alimento para o seu filho. E, se ele achar que o sabor do vegetal é dos mais agradáveis, você pode combiná-lo com uma opção mais saborosa, como a batata-doce.