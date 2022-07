Tinto, branco, rosé ou espumante…para quem adora uma boa taça de vinho, há algo ainda mais especial em degustá-la em um cenário como um vinhedo, durante uma viagem. Já que mais de um terço (36%) dos viajantes brasileiros afirmam que gostariam de fazer um passeio por vinícolas nas próximas férias*, a Booking.com selecionou 6 destinos ideais para quem ama vinho. Confira!

Mendoza, Argentina

Maior produtora de vinho da América do Sul, a Argentina sabe como conseguir uma boa safra – e a cidade de Mendoza, com seus vales situados aos pés dos Andes, é conhecida por seus malbecs frutados, produzidos na ensolarada altitude. Embora o malbec seja originário da França, ele se dá super bem no clima de Mendoza, que abriga mais de 1500 vinícolas e é responsável por 60% da produção geral de vinho do país. Essa cidade, cosmopolita e arborizada, é perfeita para quem busca aventura em suas diversas bodegas (vinícolas), restaurantes de primeira classe e passeios – incluindo mountain bike e rafting.

Saint-Émilion, França

Situado no sudoeste da França, que oferece o microclima ideal para seus vinhos tintos encorpados e reconhecidos mundialmente, Saint-Émilion é sinônimo de vinho. Ele está localizado no coração da região vinícola de Bordeaux e possui uma paisagem com castelos, vinhedos e jardins repletos de flores. Tanto o vilarejo quanto os vinhedos foram considerados patrimônio mundial da UNESCO, graças à sua arquitetura e vinhos excepcionais. Os viajantes podem passear pelas agradáveis ruas de paralelepípedo durante um passeio guiado sobre vinhos por Saint-Émilion e aprender sobre a história da região, além de explorar os vinhedos e apreciar a variedade de vinhos Grand Cru.

San Vicente de Tagua Tagua, Chile

San Vicente de Tagua Tagua, também conhecida como San Vicente, é uma comuna chilena da província de Cachapoal, famosa região vinícola do Chile. O vale de Millahue está situado no coração da região produtora de vinhos chilenos entre os Andes e a Cordilheira da Costa. Os viajantes podem apreciar os diversos vinhedos, pois há uma série de passeios com degustação dos vinhos locais, acompanhados de banquetes refinados.

4 . Vilafranca del Penedès , Espanha

Localizada no interior de Barcelona, Vilafranca del Penedès é uma charmosa cidade catalã, conhecida como o epicentro da produção de cava, famoso espumante espanhol. Com um belo centro histórico e arquitetura medieval, ela está rodeada por algumas das maiores vinícolas de cava na Espanha e oferece muitas oportunidades para degustação de vinhos e experiências gastronômicas.

McLaren Vale, Austrália

Localizado entre a Cordilheira Mount Lofty e as extensas praias do Golfo de São Vicente, e a um curto trajeto ao sul de Adelaide, McLaren Vale é uma região vinícola sustentável com mais de 80 vinhedos. Uma das regiões vinícolas mais antigas e aclamadas da Austrália, é conhecida pelo Shiraz, mas também oferece diversos vinhos de qualidade que vão satisfazer todos os gostos e bolsos. Os viajantes podem andar de bicicleta ao longo dos 9 quilômetros da Trilha Shiraz e apreciar vistas do mar, das montanhas e vinícolas; a região também é um paraíso gastronômico e abriga uma grande variedade de restaurantes que servem vinhos locais e comida gourmet sazonal.

Bento Gonçalves, Brasil

A cidade de Bento Gonçalves, no sul do Brasil, é conhecida como a capital do vinho no país. Esse título veio graças aos mais de 150 anos de tradição vinícola e à maior concentração de produtores de vinho em toda a América do Sul. Com vinhedos, pequenas fazendas, casas de campo e pizzas assadas em forno de barro, a cidade gaúcha é comparada a regiões italianas, como a Toscana. O viajante pode passear pelo Vale dos Vinhedos, com incontáveis vinhas e empresas de gerência familiar, e conhecer os simpáticos moradores por trás dos vinhos premiados.