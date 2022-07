7 destinos com festivais para curtir no segundo semestre do ano

Após mais de 2 anos de pandemia, os festivais musicais e artísticos estão voltando em muitos destinos. E, para matar as saudades, os organizadores convidaram alguns dos maiores artistas do planeta para se apresentarem neste ano. Pensando nisso, a Booking.com selecionou sete destinos com festivais de música muito esperados, cada um trazendo algo único, para curtir durante uma viagem.

Confira, abaixo, os festivais NACIONAIS programados para os próximos meses:

Rock in Rio no Rio de Janeiro, Brasil (2 a 11 de setembro)

Um dos mais conhecidos festivais de música do país, o Rock In Rio acontecerá na primeira quinzena de setembro e reunirá grandes talentos nacionais e internacionais na Cidade Maravilhosa. Na intitulada Cidade do Rock (no Parque Olímpico da Barra da Tijuca), 670 artistas se apresentarão em mais de 250 shows durante sete dias (2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro). E não serão apenas apresentações de música, dado que também estão previstos outros tipos de experiências culturais, como dança e jogos, além de atividades mais radicais, incluindo tirolesa, montanha russa e roda-gigante.

Coala Festival em São Paulo, Brasil (16 a 18 de setembro)

Em sua 8ª edição, o Coala Festival acontecerá no Memorial da América Latina, em São Paulo. O evento é bem focado em música brasileira e reunirá artistas nacionais consagrados, além de uma cantora de Cabo Verde – primeira atração internacional – em três dias de apresentações musicais.

Festival MADA em Natal, Brasil (23 a 24 de setembro)

O Festival Música Alimento da Alma (MADA) vai acontecer no fim de setembro, na Arena das Dunas, em Natal. Em sua 22ª edição, o festival traz grandes nomes brasileiros ao palco, passando do rap ao reggae e do indie e ao pop. Quem vai participar do evento pode aproveitar e conhecer algumas das atrações turísticas mais famosas da cidade, como suas praias, lagoas e passeios de buggy nas dunas.

Confira, abaixo, os festivais INTERNACIONAIS programados para os próximos meses:

Lollapalooza Festival em Chicago, Estados Unidos (28 a 31 de julho)

Ano após ano, milhares de pessoas do mundo todo viajam para Chicago para participar desse evento musical que é um dos mais antigos dos Estados Unidos. O festival ocorre no histórico Grant Park, à beira do Lago Michigan e rodeado pelos arranha-céus da cidade, e conta com apresentações de hip hop, heavy metal e dance music eletrônica. Neste ano, 170 bandas de todo o mundo tocam em nove palcos.

Fuji Rock Festival na Estação de esqui de Naeba, Japão (29 a 31 de julho)

Um dos festivais mais animados do Japão, o Fuji Rock Festival é um evento anual de três dias que ocorre nas montanhas da estação de esqui de Naeba. Este ano, o Fuji Rock Festival comemora seu 25º aniversário com a presença de estrelas internacionais, com mais de 200 artistas em 7 palcos principais. No centro de tudo está o Oásis, que fica aberto até tarde da noite com danças culturais japonesas e barracas de comida. Já o palco Red Marquee é uma ótima pedida para todos os ravers.

Osheaga Music and Arts Festival em Montreal, Canadá (29 de julho a 1º de agosto)

Montreal é conhecida por sua arte, comida e cena cultural. Com seis palcos, o Osheaga Music and Arts Festival é um evento com apresentações de música indie e pop, também servindo como vitrine para as artes visuais com instalações e exposições na Arts Village. Está localizado a minutos do centro da cidade, no arborizado Parc Jean-Drapeau. Como o principal festival de música do Canadá, o Osheaga possui iniciativas para diversificar a programação e promover a sustentabilidade. Por isso, ele também oferece um parque de diversões, redes para descanso e uma Kid Zone para famílias.

Primavera Sound em Santiago, Chile (12 a 13 de novembro)

O Primavera Sound fará sua estreia na América do Sul na animada Santiago, capital do Chile. Um dos maiores festivais de música da Europa, o evento agora terá uma edição deste lado do Atlântico. Embora o festival tenha como ponto central o Parque Bicentenário de Cerrillos, também haverá apresentações em outros locais da cidade, de forma a criar uma atmosfera imersiva durante todo o fim de semana.