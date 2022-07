“A nossa saúde mental está doente”, diz Kalynka

No uso da palavra na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores de Rondonópolis, a vereadora Kalynka Meireles (Republicanos), relembrou o caso da mãe que, após um surto psicótico, matou a própria de filha de apenas três anos de idade e tentou, ainda, assassinar o filho, um adolescente de 15 anos. O caso ocorreu no início desta semana em Rondonópolis. “A nossa saúde mental está doente”, alertou a parlamentar.

Sem fazer juízo, o ponto da crítica da vereadora foi a estrutura de saúde pública no Município e a disposição de profissionais médicos especialistas no atendimento psicossocial dentro das unidades a quem precisa de ajuda. “Quantas vezes essa mãe precisou de atendimento e não foi atendida? Quem pagou com a vida foi a filha e o filho só não pagou porque tinha 15 anos”, argumentou.

A fala da parlamentar foi acompanhada de um protesto popular. Cartazes fixados no vidro do Plenário da Câmara pediam investimentos em saúde mental, entre outras demandas da Saúde.

A reportagem do portal AGORA MT acompanhou em detalhes o caso. Na madrugada da última terça-feira (12), a mulher de 34 anos, no ápice de um surto psicótico, tirou a vida da própria filha. Logo após escapar da morte, o filho de 15 anos contou que desde a noite anterior, a mãe vinha tendo uma crise. Depois da prisão, o comandante do 5º BPM em Rondonópolis, Tenente Coronel Candido, confirmou: “Ela não dizia nada com nada no momento da prisão e durante a confecção do Boletim do Ocorrências ela também não dizia nada que fizesse sentido” afirmou o comandante.

Em entrevista exclusiva a repórter Vandréia de Paula, do portal AGORA MT e da TV Cidade Record, a irmã da mulher de 34 anos, disse que um dia antes ela teria buscado atendimento médico em um postinho de Saúde na região onde mora, no bairro Pedra 90. “Ela me ligou às 2h de sábado para domingo, pedindo para ir à minha casa. Ela dizia que estavam perseguindo-a, que queriam matá-la e se eu poderia cuidar da filha de 3 anos [caso fosse morta]”, relata a irmã, afirmando que ainda no final de semana, a mulher teria ficado na casa mãe, mas depois, já em casa, teve novamente surtos psicóticos e, por mais uma vez, pediu ajuda. “Minha mãe ficou com ela e depois foram até o postinho em busca de atendimento, mas lá souberam que não tinha vaga e que precisariam fazer um agendamento”.

Ainda na segunda-feira, conta a irmã, a mulher e os dois filhos retornaram para casa da mãe dela, já que estava instável. “Cheguei a falar com um amigo que é da Saúde, pois sabemos que pelo postinho precisaríamos de um encaminhamento”, afirma a irmã, reforçando que família entendia a gravidade da situação psicológica que estava a mulher, que continuava dizendo ouvir vozes de ‘pessoas que queriam matá-la’.

Durante o discurso, Kalynka questionou: “Já recebi diversas reclamações sobre falta de estrutura e demora no atendimento. Há alguns meses, a saúde mental ganhou um novo prédio, ganhou mais estrutura, mas ainda temos a falta de profissionais (…). As pessoas estão doentes, estão com depressão e a saúde mental do nosso município precisa de uma atenção urgentíssima”. A parlamentar voltou a cobrar, ainda, a presença destes profissionais dentro das escolas, em cumprimento do novo Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê a educação multidisciplinar e a inclusão do atendimento psicossocial extra aula.

Outro lado

A reportagem solicitou à Prefeitura informações quanto a quantidade de profissionais especializados em saúde mental atuantes no município, locais e ações desenvolvidas em prol dos pacientes que buscam ajuda.

O espaço segue em aberto.