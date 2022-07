Acidente de ônibus que levava migrantes aos EUA deixa ao menos 18 mortos na Nicarágua

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus na Nicarágua deixou ao menos 18 mortos e 34 feridos, na última quarta-feira (27), de acordo com informações da imprensa internacional. O veículo levava migrantes aos Estados Unidos.

O incidente ocorreu na área conhecida como La Cucamonga, um perigoso cruzamento localizado no quilômetro 170 da Rodovia Pan-Americana, no departamento norte de Estelí. As causas da tragédia estão sendo investigadas.

Reportagens relacionadas ao governo local falam de pelo menos três veículos envolvidos, incluindo o ônibus com 50 passageiros, que caiu em um abismo em consequência da colisão.

O ônibus percorria a rota de Manágua e Jalapa, município próximo à fronteira norte da Nicarágua com Honduras. As rádios oficiais Nueva Ya e La Primerísima mencionaram que entre as pessoas envolvidas no acidente estão cidadãos equatorianos, cubanos e venezuelanos.

A polícia explicou que funcionários do Sistema de Emergência, composto pela Polícia Nacional, Defesa Civil do Exército, Ministério da Saúde, Bombeiros Unificados, Imigração e Prefeitura Municipal ocorreram as vítimas.

Nas imagens divulgadas pela mídia oficial do local do acidente, moradores e bombeiros são vistos tentando mover os ferros do ônibus que foi tombado. Vídeos divulgados nas redes sociais e replicados pela imprensa mostram um homem pedindo socorro para resgatar feridos no meio da noite, e outro informando que várias pessoas ficaram presas dentro do veículo.

Os feridos foram transferidos e tratados em hospitais próximos. A Rádio La Primerísima também transmitiu em suas redes sociais imagens de pessoas sendo tratadas em colchões em uma unidade de saúde.

As rodovias da Nicarágua fazem parte da rota centro-americana que migrantes de diferentes países, principalmente latino-americanos, utilizam para se deslocar ao norte do continente, com destino final aos Estados Unidos, em busca de melhores condições de vida.