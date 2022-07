Acidente entre carreta e caminhonete deixa um morto e dois feridos na BR-163

Um acidente envolvendo uma carreta com placa de Sorriso e uma caminhonete com placa de Sinop tirou a vida de Valdomiro Gonsalves Batista, de 54 anos, no km 756 da BR-163. A colisão ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (12).

Segundo as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal e pela empresa concessionária que administra o trecho da rodovia federal, as equipes foram acionadas às 11h18 para o atendimento da ocorrência e constataram a morte de uma pessoa. “O condutor do segundo veículo não foi encontrado no local do acidente”. O comunicado não deixa claro em qual dos dois veículos a vítima fatal estava.

“No local da ocorrência, a rodovia é duplicada. A colisão ocorreu nas faixas de rolagem do sentido norte (Cuiabá/Sinop). O fluxo de veículo do sentido sul (Sinop/Cuiabá) permaneceu seguindo por uma faixa deste sentido e os veículos que viajavam para o norte foram desviados para a outra faixa da pista sul. Assim, a pista que é duplicada funcionou em mão dupla durante o trabalho da perícia e limpeza da rodovia”, diz a nota. “O tipo e a causa do acidente serão apontados pela PRF e Politec”, completa.

Segundo a imprensa da capital do Estado, outras duas vítimas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar. Neste momento, às 16h25, as equipes operacionais da Rota do Oeste atuam na remoção, reposicionamento dos veículos fora da pista.