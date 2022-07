Adolescente invade preferencial, é atingido por carro e arremessado de moto

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após um acidente no cruzamento da Rua Rosa Bororo com a Avenida Rui Barbosa, na noite deste sábado (30), no Centro de Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o rapaz seguia em uma moto Biz pela Rui Barbosa quando invadiu a preferencial e foi atingido pela motorista de um carro que seguia pela Avenida Rosa Bororo.

Com a força do impacto, a moto bateu em algumas manilhas que estavam na calçada e na sequência o rapaz foi lançado a alguns metros de distância do local da batida.

A equipe avançada do SAMU foi acionada e encaminhou o adolescente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).