Alckmin deve vir a MT articular palanque lulista no Estado

O ex-governador de São Paulo e pré-candidato a vice na chapa presidencial encabeçada por Luis Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB), deve vir a MT em agosto para articular o palanque à esquerda no Estado. Na agenda, o foco principal é a abertura do diálogo com representantes de um dos setores mais fechados ao projeto esquerdista: o agronegócio.

De maioria bolsonarista, Mato Grosso é um dos Estados que mais concentra a rejeição ao ex-presidente, em especial no agro. 15 pontos percentuais, segundo recente pesquisa. É aí que entra a figura de Geraldo, que, em tese, atrai mais simpatia.

A missão será diminuir a distância entre Bolsonaro e Lula no Estado. Para isso, o bloco à esquerda conta, além de Alckmin, com mato-grossenses de peso, como o ex-governador e ex-ministro do Governo Temer, Blairo Maggi. Na corrida ao Senado, o palanque lulista deverá mesmo confirmar o apoio ao atual deputado federal e ex-ministro no governo Dilma, Neri Geller (PP).

A coordenação da campanha à esquerda em Mato Grosso deverá ficar com o atual senador Carlos Fávaro (PSD). Outro importante nome nesta costura é o do atual deputado estadual, Max Russi (PSB), presidente estadual do partido.