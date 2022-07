Alunos de cursinho Zumbi dos Palmares conquistam vagas na Universidade Federal de Rondonópolis

O tempo de esforço e dedicação aos estudos têm dado resultado positivo para os alunos do cursinho pré-vestibular Zumbi dos Palmares. O bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) garantiu as vagas na universidade de sete alunos que frequentaram as aulas da última turma do cursinho oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Rondonópolis.

Após seis anos de provas e muito estudo, João Victor Bravo Inocêncio dos Santos, soube da oportunidade de estudar de graça e se matriculou no cursinho e bastou somente um semestre de dedicação e comprometimento com as aulas para o jovem alcançar uma boa pontuação no Enem e garantir uma vaga na universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

Agora com 22 anos, João Victor vai entrar na faculdade no curso de engenharia agrícola e ambiental. O cursinho Zumbi dos Palmares foi decisivo para ele conquistar a vaga. “Foi excelente ter feito o cursinho, lá na escola Edivaldo Zuliane. Os professores são ótimos, ensinam muito bem e os livros que eles dão para gente estudar ajudam muito”, declarou o novo universitário.

Assim como João Victor, cerca de 650 jovens e adultos também frequentaram as aulas do Zumbi dos Palmares no primeiro semestre, nos diversos pólos distribuídos pela cidade. O cursinho é totalmente gratuito e também fornece uniforme e material impresso para todos os alunos.

Ainda essa semana a Prefeitura deve abrir as inscrições para os interessados em frequentar as aulas do cursinho no próximo semestre.