Anitta nega ser responsável por remoção de música da Melody de plataformas: ‘Fiquei bem calada’

Anitta negou estar envolvida com a remoção de Assalto Perigoso, de Melody, das plataformas digitais. A dona do hit Envolver descobriu por meio de uma transmissão ao vivo que a música foi retirada do YouTube e do Apple Music após a funkeira, de 15 anos, brigar com ela, no último fim de semana.

“Gente, a Nija… Ela escreveu várias músicas do meu álbum. Mas não fui eu que falei, até falei que conhecia a compositora e minha intenção não era ficar atrasando a vida de ninguém”, disse Anitta durante a live.

“Quem foi que denunciou, gente? Olha, então foi o karma, gente, porque eu fiquei bem calada. Inclusive, achei que ela tinha autorização, falei de zoeira”, continuou.

Anitta ainda brincou que se Melody tivesse a tratado bem, ela ligaria para Nija e pediria para ela autorizar Assalto Perigoso: “Agora, também, não vou”, completou.

A briga envolvendo Melody e Anitta aconteceu quando Anitta disse que a cantora de 15 anos não é profissional. Irritada, a adolescente rebateu a crítica. Ela afirmou que a artista — que um dia foi sua ídola — não consegue chegar ao topo das paradas de uma forma orgânica, como ela.

Porém, Anitta lembrou que Melody alcançou o Top 1 no Brasil com Assalto Perigoso, uma versão de Positions, música de Ariana Grande. Os fãs da artista, então, fizeram com que isso chegasse à compositora da canção, Nija Charles.

Assim que viu os comentários sobre o plágio de Melody, Nija publicou: “Agora, espera aí”.

Após a postagem de Nija, a canção foi derrubada do YouTube e Apple Music, mas ainda pode ser ouvida na Deezer e no Spotify.