Após impasse, Prefeitura comunica que projeto de reajuste para ACS e ACE será enviado à Câmara

Em nota, a Prefeitura de Rondonópolis comunicou que o projeto de Lei que trata do reajuste salarial para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) do Município será encaminhado para a Câmara de Vereadores para ser apreciado pela Casa de Leis na próxima semana. Na última quarta-feira (13), a pauta não foi apresentada, contrariando a expectativa de parte de Casa e, especialmente de servidores. Por conta d de dúvidas quando à incorporação da insalubridade, a matéria permaneceu nas mãos da Procuradoria.

Como o adiantado pela reportagem do portal Agora MT, desde a última sexta-feira (8), o dinheiro Federal para o pagamento retroativo às categorias está na conta do Município. O recurso deverá repor o não reajuste aos profissionais desde a folha de maio, em atendimento à Projeto de Emenda à Constituição (PEC) promulgado no dia 5 de maio pelo Congresso Nacional.

Ainda conforme o apurado, a matéria não foi encaminhada antes à Casa de Leis devido a uma “insegurança jurídica”. Ocorre que o recurso federal, do Ministério da Saúde, chegou aos cofres municipais mas o texto da PEC não especifica os valores de acordo dos os níveis de insalubridade e este repasse, prevê, competirá ao Município de Rondonópolis.

A Norma Regulamentadora (NR) 15 define que existem 3 graus de insalubridade e que cada nível dá direito a um percentual de compensação diferente. Para atividades insalubres em grau mínimo, o trabalhador tem direito ao adicional de 10%; em grau médio a 20%; e em grau máximo tem direito ao adicional de 40%. Estes são os números atuais e para este pagamento em específico, ainda conforme o apurado, não houve repasse federal. O texto original também não esclarece quanto ao repasse retroativo destes percentuais.

De autoria do deputado federal Valtenir Pereira (MDB), o texto da PEC número 09/2022, foi aprovado em maio deste ano. Prevê o piso salarial nacional de dois salários mínimos -equivalente hoje a R$ 2.424- aos ACS e ACE. Da retroatividade, a diferença salarial corresponde a R$ 874, diferença do atual piso (R$ 1.550) para o novo aprovado na PEC.

Ainda em maio, então sem a garantia do repasse federal mesmo após a promulgação da PEC, o Município de Rondonópolis encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de Lei que concede complemento salarial aos 408 Agentes Comunitários de Saúde e aos 184 Agentes de Combate a Endemias do município. Conforme o acordado entre Poderes e categorias, ACS e ACE passaram a receber um complemento salarial no valor de R$ 1 mil, em duas parcelas, a título de abono. No início do ano, o primeiro reajuste foi de 7% na comparação com o salário base de dezembro de 2021, com a previsão de ajustar em mais 4% ao longo dos meses. Os salários passaram de R$ 1.550 para R$1.658,50 e, em junho, chegaram a 1.720,20.

O projeto de lei que trata do reajuste salarial e pagamento de insalubridade para as agentes comunitárias de saúde (ACSs) e agentes de combate às endemias (ACEs) deve ser encaminhado pela Prefeitura para a Câmara Municipal para ser analisado pelos vereadores na sessão ordinária da próxima quarta-feira (20). O projeto está em elaboração, sendo finalizado pelas secretarias municipais de Saúde e de Gestão de Pessoas.

O secretário municipal de Gestão de Pessoas, Fernando Becker, explica que o projeto de lei irá contemplar o reajuste salarial, conforme o estabelecido pela Emenda à Constituição 120/2022, que criou o piso mínimo para as ACSs e ACEs.

Com o trabalho concluído, o secretário reforça que na próxima quarta-feira o projeto de lei, contemplando o reajuste salarial para as ACSs e ACEs estará na Câmara Municipal para ser votado.

Segundo o vereador Reginaldo dos Santos, que vem acompanhando a elaboração do projeto, a expectativa é de que na próxima quarta-feira o projeto de lei possa ser votado. “Estive reunido com a equipe técnica da Prefeitura e estamos confiantes que o projeto chegue já para ser votado na próxima sessão. É importante ressaltar que mesmo com o Governo Federal repassando ao Município o piso de dois salários mínimos para esses trabalhadores, o complemento que cabe ao Município para garantir o pagamento do piso chega a cerca de R$ 330 mil anuais”, disse.