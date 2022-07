Após ingerir álcool em escola, criança de 5 anos passa por lavagem estomacal

Uma menina de cinco anos que foi internada após ingerir álcool em uma escola localizada no bairro da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, na segunda-feira (4), precisou passar por uma lavagem estomacal.

O procedimento tem como objetivo limpar o interior do estômago para retirar o conteúdo, no caso, o álcool, que ainda não foi absorvido pelo organismo. A lavagem foi feita porque a menina chegou a desmaiar e entrar em coma alcoólico.

Em entrevista à Record TV, o pai dela, Paulo Vieira, afirmou que a escola precisa se responsabilizar. “Nem em casa a gente guarda [bebida alcoólica] porque sabemos que criança mexe. Na escola, a gente acha que está tranquilo, mas não está”, disse.

A criança começou a passar mal à tarde na escola, momento em que as funcionários do local ligaram para a família e pediram para que a buscassem. Ao chegar em casa, os pais da menina notaram que ela estava com um comportamento estranho, “cambaleando” e chegou até a vomitar.

“Ela estava vomitando, eu sentei ela na pia e perguntei ‘por que você está vomitando?’ e ela respondeu meio drogada: ‘eu comi álcool, papai'”, relatou o pai.

A diretora da escola foi chamada à delegacia para prestar esclarecimentos. A polícia quer entender em quais circuntâncias a criança conseguiu ter acesso à bebida. Segundo o pai, ela afirmou que pegou o álcool em um armário branco da escola.

“Pelo estado que ela estava, foi uma quantidade bem razoável. Talvez ela poderia até ter morrido”, disse o pai.

A Secretaria Municipal de Educação abriu uma apuração preliminar por conta da gravidade das informações e investiga a unidade escolar.