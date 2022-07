Após inspecionar 16 tribunais, equipe do CNJ chega a Mato Grosso dia 1º de agosto

Depois de ter visitado 16 tribunais de Justiça no primeiro semestre de 2022, a Corregedoria Nacional de Justiça continua a agenda de inspeção, desta vez em Mato Grosso, entre os dias 1 e 4 de agosto. A verificação do funcionamento dos setores administrativos, judiciais e serventias extrajudiciais dos tribunais faz parte da rotina de trabalho do Conselho Nacional de Justiça. Durante a inspeção não haverá suspensão dos trabalhos forenses e/ou prazos processuais.

A ação visa garantir transparência e eficiência do Judiciário. Para dar ampla divulgação às ações, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso disponibiliza um banner no Portal do TJMT, com informações sobre a inspeção.

Compõem a equipe do CNJ os desembargadores Carlos Vieira von Adamek (TJSP/CNJ), Luiz Fernando Tomasi Keppen (TJPR), Luís Paulo Aliende Ribeiro (TJSP); e os juízes Carl Olav Smith (TJRS/CNJ), Diana Brunstein (TRF3), Evaldo de Oliveira Fernandes, filho (TRF1/CNJ), Marcelo Benacchio (TJSP) e Wellington da Silva Medeiros (TJDFT).

No dia 4 de agosto (quinta-feira), a corregedora nacional da Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, chegará a Cuiabá e irá fazer atendimento pessoal ao público em geral, a partir das 9h, no prédio que abriga a Coordenadoria de Tecnologia da Informação do TJMT.

Qualquer cidadão pode acionar o CNJ, desde que a reclamação ou representação esteja relacionada à competência institucional do Conselho. Para isso, é preciso ter em mãos cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

A Portaria n. 53 ainda designa, ainda, para assessoramento dos magistrados do CNJ durante os trabalhos de inspeção, os servidores: Ana Luíza de Sousa Facchinetti, Bernardo de Oliveira Farias, Clóvis Nunes, Daniel Martins Ferreira, Flávio Feitosa Costa, Gabriel da Silva Oliveira, José Artur Calixto, Leonardo Peter da Silva, Luciano Rodrigues, Orman Ribeiro dos Santos Filho e Rafael Rodrigues Andrade da Silva.

Nesta mesma semana, além de visita ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a equipe do CNJ realiza inspeção no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (1º a 4 de agosto). Os demais destinos da Corregedoria serão divulgados por meio de novas portarias.