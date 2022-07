Após pedido de socorro de criança, homem é preso por manter família em cárcere privado

Um homem foi preso após manter a esposa e os dois filhos, de 3 e 11 anos, em cárcere privado, e ameaçá-los com uma arma, nesta segunda-feira (4), em Aparecida de Goiânia-GO. A Polícia Militar chegou ao local após um áudio gravado pela criança mais velha, por aplicativo de mensagens, chegar à polícia. Na mensagem, a menina de 11 anos pedia ajuda e afirmava que o pai iria matar a mãe.

A Polícia Civil detalha que a história apresenta diversos pontos controversos, pois os vizinhos relatam que começaram a escutar gritos durante a madrugada, mas a vítima afirma que a briga começou apenas no início do dia, a partir das 7h, quando o homem teria chegado em casa drogado e armado. “A vítima afirma que ele chegou com uma arma que não existia antes, e começou a falar palavras sem nexo e que estaria ouvindo vozes, e ameaçando se matar”, afirma o delegado Darkin Spchet.

Após chegar ao local, policiais militares iniciaram a negociação com o homem, que libertou os filhos. Eles foram entregues ao conselho tutelar, que os encaminhou aos familiares que moram próximo à casa. Após a libertação dos filhos, o homem manteve a esposa dentro da casa, até ser rendido pelos policiais, dentro do quarto do casal.

Segundo a polícia, além da falta de clareza sobre o momento em que a confusão começou, a mulher afirma que em nenhum momento foi mantida refém. Ela teria ficado dentro de casa com medo de o marido atirar nos policiais. Apesar da afirmação, os policiais militares que fizeram a abordagem contam que o homem estava segurando a vítima com uma arma na cabeça dela, quando entraram na casa.

O áudio enviado pela menina confirma as ameaças do homem e a versão da Polícia Militar. O homem foi preso e encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia (Garavelo). Ele foi autuado por disparo de arma de fogo, desobediência e cárcere privado. Além dessas acusações, ele tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma.

Veja vídeo divulgado pela PM de Goiás: