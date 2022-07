Aprenda a cuidar da vida profissional e financeira

E se houvesse um livro que ensinasse você a cuidar de sua vida profissional e financeira com o mesmo profissionalismo e qualidade, utilizados nas melhores empresas do mundo? Pois esse livro existe, e foi premiado na Bienal do livro de 2014: “Cal ou Tinta, qual o profissional você quer ser?” do escritor e administrador de empresas Anderson Tonnera. Especializado em gestão de empresas familiares, o autor apresenta soluções simples e eficazes que podem ser utilizadas por quaisquer um de nós, rumo ao sucesso.

Você já analisou que você trabalha para você mesmo, independentemente da empresa que pague seu salário? A empresa fornece um produto, ou um serviço, disponibiliza estrutura, e a clientela, e coloca tudo isso a seu serviço, para que você possa tirar do seu próprio trabalho o seu sustento e o de sua família. Ser o melhor profissional que você puder, no fim das contas, não é algo que você faz para a empresa, e sim para você mesmo, que pode evoluir profissionalmente e galgar posições cada vez mais elevadas dentro da empresa (a atual ou uma nova) ou empreender sua própria empresa. Fato é que você, na verdade, não trabalha para ninguém além de você mesmo. De qualquer forma você é seu próprio patrão.

Quão mais qualificado for o serviço, menos profissionais habilitados a fazê-los existirá, e mais caro se pagará por esse serviço. E é por isso que não podemos permanecer acomodados em nossa posição atual. Precisamos evoluir sempre, adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades, nos aperfeiçoando e especializando, para estarmos a cada dia mais preparados não só para o mercado de trabalho, mas para a vida.

O autor deixou a favela do Rio de Janeiro e chegou a dormir apenas 3 horas por noite, para trabalhar em dois empregos e estudar, estudar muito, para obter a oportunidade que precisava. E mesmo atingindo a posição almejada não parou. A busca constante por evolução é a chave para o sucesso duradouro, produzindo uma constância produtiva e abrindo portas cada vez maiores e mais largas.

Nossos sonhos podem ser do tamanho do universo, mas nosso esforço em alcançar, com inteligência, o resultado, é a receita. O pensamento disciplinado, somado a um plano de ação bem estabelecido, e toda a energia possível envolvida no projeto, pode nos colocar em qualquer lugar. Não existe mágica e não há janta grátis. O segredo é seguir a receita que é conhecida de todo mundo, porém, nem todos tem o foco e disciplina necessários para empreender uma jornada de sucesso.

O mais divertido da vida é que você pode mudar a qualquer momento sua realidade. Quer saber quem começou após os 40 anos e obteve enorme sucesso? Henri Nestlé (Nestlé), John Stith Pemberton (Coca-Cola), Ray Kroc (McDonalds), Stan Lee (Marvel) e Roberto Marinho (Globo) são exemplos de sucesso após a juventude. Inspire-se e vá, para o alto e avante. Sejamos buscadores, procurando sempre, sempre…