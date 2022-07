Aprosoja-MT orienta eliminação de milho tiguera

O milho tiguera se torna comum no campo conforme a colheita das lavouras vai chegando ao fim. Com a chuva fora de época ajudando na germinação do grão, uma ponte verde se forma auxiliando na proliferação da cigarrinha, inseto vetor de alguns patógenos que comprometem o desempenho das plantações do cereal.

Por conta disso, a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – Aprosoja-MT lançou uma campanha para reforçar a importância da destruição dessa planta e quem falou sobre ela foi o vice-presidente da entidade, Lucas Beber. “Esse ano nós tivemos uma chuva fora de época na qual 5% das lavouras já haviam sido colhidas e a gente observa uma germinação muito grande de plantas tiguera no campo, fazendo com que a população da cigarrinha esteja alta. Pensando nisso a Aprosoja-MT lançou uma campanha de posts que serão publicados na internet para a conscientização da destruição dessas plantas nas lavouras”, explica.

Para explicar sobre qual é o melhor momento do produtor fazer essa destruição, o especialista em cultura de milho da Bayer, Paulo Garollo, traz as seguintes orientações. “O milho tiguera deve ser controlado no máximo até 3, 4 folhas. Como o agricultor às vezes enfrenta a dificuldade de germinação não ser uniforme, ele acaba deixando ir para 7,10 folhas para fazer o processo de manejo, dando oportunidade da cigarrinha se multiplicar. Ele precisa não deixar passar de 4 folhas porque senão, já dá tempo de ter uma nova geração do inseto”, afirma Garollo.