Associação Comercial de Cuiabá oferece consulta gratuita ao CPF durante o Liquida Centro

A Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC) é uma das parceiras e apoiadoras do Liquida Centro, que teve início nesta segunda-feira (11.07), no comércio da região central da Capital, com descontos que chegam até a 70%. Durante o evento, que se estende até o próximo sábado (16.07), a ACC está oferecendo a Consulta Cidadã gratuita ao CPF (pessoa física).

Segundo o presidente da ACC e da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso (Facmat), Jonas Alves, o Líquida Centro marca um momento importante para os lojistas, de avanço, crescimento na economia e nas vendas.

“Os lojistas sofreram uma queda muito grande na economia nos últimos dois anos, com a pandemia, e isso impactou o comércio e serviços, principalmente as pequenas empresas. Todos estão convidados a visitar as lojas participantes e aproveitar para fazer a consulta ao CPF”, comentou o presidente.

Durante a semana, uma equipe da Associação Comercial está em frente ao Palácio do Comércio, no calçadão da Galdino Pimentel, centro de Cuiabá, realizando a Consulta Cidadã.

Para quem quer aproveitar as promoções, os consumidores podem percorrer a avenida Generoso Ponce, Getúlio Vargas, Calçadão da Galdino Pimentel, da Ricardo Franco e muitas outras. O comércio funciona das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira e, no sábado, das 8h às 18h.

Serviço

Liquida Centro 2022 – Consulta Cidadã

Data: até 16 de julho

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Local: Calçadão da Galdino Pimentel, em frente ao Edifício Palácio do Comércio, em Cuiabá