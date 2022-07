Associação Comercial de Cuiabá oferece cursos gratuitos para lojistas

A Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC) realiza nos dias 04, 05 e 06 de julho (segunda a quarta-feira), das 18h15 às 20h15, no auditório da entidade, na Capital, cursos gratuitos e com certificado sobre atendimento humanizado, vitrinismo e redes sociais. A iniciativa faz parte do Liquida Centro, que mais um ano tem a ACC como parceira do evento.

Os interessados em participar dos cursos podem se inscrever pelo link: www.accuiaba.org.br/eventos.aspx. As vagas são limitadas. Os cursos terão certificado de 6h, mas, para garantir a certificação é preciso estar presente no mínimo dois dias.

Durante a semana do Liquida Centro, que acontece de 11 a 16 de julho, uma equipe da Associação Comercial estará em frente ao Palácio do Comércio, no calçadão da Galdino Pimentel, centro de Cuiabá, realizando a Consulta Cidadã e informando aos lojistas e consumidores sobre como baixar e utilizar o aplicativo ACCuiabá.

Para o presidente da ACC, Jonas Alves, o objetivo dos cursos é capacitar os colaboradores das empresas associadas em assuntos de interesse do dia a dia do comércio. “Somos parceiros do Liquida Centro e teremos a oportunidade de mais um ano marcar presença no evento, levando conhecimento e informação aos associados e seus colaboradores”, enfatizou.

Durante os dias do Liquida Centro, as lojas de confecção, calçados, eletrodomésticos, bares e restaurantes do centro de Cuiabá oferecem produtos com descontos. O evento é realizado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Tecidos de Mato Grosso (Sincotec-MT), com o apoio da Associação Comercial de Cuiabá.