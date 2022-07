Atendimento presencial nas unidades do Detran-MT é realizado somente com agendamento

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) reforça aos cidadãos que para realizar os serviços presenciais nas unidades do órgão é necessário fazer o agendamento prévio pelo site: www.detran.mt.gov.br.

Na página principal, a opção de agendamento está disponível na tela em um banner de cor azul. Basta clicar e será direcionado aos menus para agendamento de serviços, agendamento exclusivo para pessoas surdas, consultas e cancelamento do agendamento.

Para agendamento, o cidadão deverá escolher o menu e preencher o formulário com todos os dados solicitados como o nome completo, CPF, número de telefone fixo ou celular e e-mail para contato. Após esta etapa, deve escolher a unidade, data, horário, o serviço a ser realizado e agendar o atendimento.

Caso o cidadão precise desmarcar o horário agendado, basta clicar na opção “excluir” e uma nova página será gerada, solicitando o CPF e o número de telefone do usuário. Depois, deve selecionar “listar agendamento” para posteriormente finalizar a exclusão.

Serviços que são feitos de forma presencial: abertura do processo para primeira CNH, mudança e adição de categoria da habilitação, processo de transferência de CNH de outro Estado, registro de estrangeiro, alteração de dados cadastrais (nome, nome de mãe, número de CPF) que precisam ser informados à Senatran, coleta de imagem, além da vistoria veicular, comunicação de venda, alteração de característica do veículo, regravação e substituição de motor, regravação de chassi, recurso de defesa e Jari.

Unidades

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso possui unidades para atendimento em Cuiabá e Várzea Grande, além de 62 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran) distribuídas no interior do Estado. Para saber sobre as unidades, horário de funcionamento e endereços CLIQUE AQUI

Mais informações: (65) 3615-4800 ou pelo e-mail: [email protected]