Através das redes sociais, Flamengo oficializa saída de Andreas Pereira

O Flamengo utilizou as redes sociais para oficializar a saída do volante Andreas Pereira nesta sexta-feira (1º/7) e aproveitou para agradecer ao atleta pelo período em que permaneceu no elenco rubro-negro.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa o encerramento de contrato com o atleta Andreas Pereira no último dia 30 e agradece o profissionalismo durante todo o período em que vestiu o Manto Sagrado. Desejamos sucesso na sequência da carreira”, publicou o Fla.

Andreas chegou ao Flamengo em agosto de 2021 e de lá pra cá jogou 53 partidas, com oito gols e três assistências ao todo. O meio-campista passou por altos e baixos com a camisa do Mengão e ficou marcado pela falha diante do Palmeiras, na final da Libertadores do ano passado, que permitiu que Deyverson fizesse o gol do título para o clube paulista.

Mas, em seu último feito, foi autor do gol da vitória do Mengão, na quarta-feira (29), sobre o Tolima, por 1 a 0, no primeiro duelo pelas oitavas de final da Libertadores.

O volante volta para o Manchester United, mas outro clube inglês, o Fulham, também tem interesse na compra de Andreas Pereira, que ainda aguarda a definição de seu futuro.