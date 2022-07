Audiência pública para discutir o orçamento de 2023 será realizada amanhã (19) em Rondonópolis

Nesta terça-feira (19) é dia da comunidade participar da construção do orçamento do município. A partir das 14 h todos estão convidados para acessarem a página da Prefeitura de Rondonópolis no facebook – facebook.com/prefrondonopolis – e participar da audiência pública on-line que vai discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício 2023.

O encontro será conduzido pelo secretário de Planejamento, Rafael Arenhardt, e é aberto a toda a população. “É muito importante a participação da sociedade, pois é ela que vivencia, no dia a dia, a rotina do município e, por isso, pode apontar demandas e necessidades mais urgentes”, comentou.

A audiência permite a troca de ideias, já que o Poder Público, dentro da sua visão macro para o desenvolvimento da cidade, tem como linhas mestras educação, saúde e infraestrutura urbana, com grande foco na assistência social. O espaço permite a tirar dúvidas e, também, contribuir sugerindo as áreas que devem receber um olhar prioritário.

Sendo de iniciativa do Poder Executivo, a LDO subsidia a produção da Lei Orçamentária Anual (LOA) sempre respeitando as diretrizes do Plano Plurianual (PPA). Também define metas, apontando eixos que requerem empenho mais prementes para receberem a intervenção do Poder Público.

Até 30 de julho o projeto da LDO deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores para apreciação. O secretário enfatiza que a opinião da população tem peso não apenas quando o Executivo monta a peça orçamentária, mas também durante as análises e conversas das audiências públicas promovidas pela Casa de Leis.